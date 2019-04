Varázspálcát és varázskönyvet kaptak a leglelkesebb bábszínházlátogatók

A hagyományos Cirókás napon ajándékokkal lepte meg a kecskeméti bábszínház társulata azokat a gyerekeket, akik legalább nyolc vasárnapi előadást megnéztek a mostani évadban.

Az aktuális bábszínházi évadban a mostani volt az utolsó vasárnap, amikor tartottak előadást a kecskeméti Ciróka Bábszínházban (hétköznap és szombaton természetesen továbbra is nyitva lesznek a teátrum kapui). A hagyományos Cirókás napon mindig izgalmas programokkal várják a gyerekeket, ezúttal sem volt ez másként. Az ősz óta bemutatott új darabokhoz kapcsolódóan, nyolc állomáson különféle feladatok teljesítésével szerezhettek a résztvevők egy-egy pecsétet, a társulat színészeinek és munkatársainak segítségével. Hol egy találós kérdésre kellett válaszolniuk, máshol „párna-krokodilokon” ugrálva futottak át a folyón, a műhelyben labdával Findusz-zöldborsós konzervgúlára dobtak célba, a társalgóban pedig rajzoltak és színeztek.

Alighogy teljesítették a pályát a résztvevők, már kezdődött is az előadás: Danny mesélt Kodzsugukiláról, a boszorkányról, aki ellopta az égről a Napot és a Holdat, ám a két bátor testvér, Kaili és Szandzsi visszaszerezte a gonosztól az égitesteket. Előtte viszont Kiszely Ágnes igazgatónő üdvözölte a közönséget, és megköszönte a gyerekeknek, hogy olyan sokszor jártak náluk ebben az évadban is.

Januárban indult a Ciróka új mesébelépő játéka, a nézők a vasárnapi előadások alkalmával egy-egy varázsigét kaptak, amelyet egy füzetben gyűjthetnek össze. Aki legalább nyolc varázsigére szert tett, most vasárnap egy szép varázspálcát is átvehetett Kiszely Ágnestől – no és a Varázslatok könyvét, amelyből kiderül, hogy a különböző bűbájokat pontosan mire is lehet használni. Nos, a bábszínház leglelkesebb látogatói egy-egy alkalommal „bevarázsolhatják” magukat a Kecskeméti Vadaskertbe és a Kecskeméti Fürdőbe, vehetnek két gombóc fagyit az egyik fagyizóban és palacsintát a Tündér ballonkabátban című darabban megörökített piaci árushölgytől, Krisztinától. De a varázsigék a bábszínházban is „működnek”: a „Szezimpád tárúúúúj!” bemondásával egy előadást nem a nézőtérről, hanem a színpad mögül tekinthet meg az elkötelezett Ciróka-látogató, a „Bábikusz Turiszkuszhusz”-szal pedig kedvenc bábszínészét hívhatja kísérőnek, aki a teátrum minden zegét-zugát megmutatja egy kulisszajárás során. Emellett a varázskönyv-tulajdonosok egyszer kézműveskedhetnek a műhelyben, és egy ízben jegyvásárlás nélkül ülhetnek be egy általuk kiválasztott darabra.

Kiszely Ágnes azt is bejelentette, hogy ki lesz egy évig a társulat tiszteletbeli tagja. Nos, ezúttal nem is egy, hanem két fiatal érdemelte ki a címet, jelesül Pál Olívia és Kalán Bence, akik közel hússzor jártak ősz óta a Cirókában – jutalmuknak köszönhetően a következő évadban ezt ingyen tehetik majd meg.