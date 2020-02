Változnak az idők, mást jelent már a TVF is

Idén ünnepli 25. születésnapját a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK).

Története nemzetiségi tagozatként indult az 1956/57-es tanévben, majd önállóvá válása után Frankel Leó nevét vette fel az intézmény, ami 1990-ben az MNÁMK gimnáziumi épületébe költözött. További bővítések után 1995. júniusában tartották a kész intézmény avató ünnepségét.

Az óvodától érettségiig, egyes képzéseknél azon túl is fiatalokkal foglalkozó intézmény ebből az alkalomból több rendezvényt is szervez. Ezek egyike nem szokványos program, hiszen kollégiumi öregdiák-találkozóra készülődnek, ott alvós buli lesz a Találkozó Volt Frankelkoleszosoknak 2020 (TVF 2020) elnevezésű összejövetel. Fiedler Antal nevelőtanár elárulta, hogy a kollégisták számára bűvös mozaikszó a TVF, hiszen meghatározó menzaélményként vonulhatott be emlékezetükbe a tea-vaj-felvágott. Ennek a rövidítésnek adnak most új tartalmat az egykori kollégistáik számára.

Az összejövetel a múltidézés mellett a komplex intézményként negyedszázados múltra visszatekintő MNÁMK mai életének bemutatására az új tanítási épület, a hamarosan elkészülő sportcsarnok, az ulmi dereglye és a hozzá kapcsolódó tanösvény megismerésére is lehetőséget teremt. Mindezek mellett az öregdiákok a részvételi díj befizetésével az új csarnok berendezéséhez is hozzájárulnak. Az április 17-én kezdődő találkozón a közös vacsora, majd zenés-táncos összejövetel másnapján a tvf-reggeli után focitorna, városnézés és piaclátogatás szerepel a kínálatban, majd bolognai spagettivel zárul a hivatalos program.