Változatos könyvtári programokat szerveznek Szabadszálláson

Több mint egy évtizedes múltra visszatekintő hagyományát folytatja idén nyáron is a szabadszállási könyvtár.

A Nyáridőtöltés fantázianevet viselő programsorozat idén a megszokottnál kicsit később indult a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések következtében.

– Az idei első foglalkozásunkat július közepén tartottuk, amikor is az agyagozással, annak is egyik technikájával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Nemcsak a gyermekeket vártuk és várjuk, hanem részt vehetnek a programokon szülők és nagyszülők is – mondta el Vass Roland, a könyvtár szakmai vezetője.

A nyár folyamán egészen augusztus végéig minden szerda délután tartanak foglalkozásokat a könyvtárban. Többek között különböző gondolatébresztő mese- és kézműves-foglalkozások, papírszínház várja az érdeklődőket. Idén sem fog elmaradni a legnagyobb népszerűségnek örvendő program, a nyárbúcsúztató üvegfestés sem.

– Ezekkel párhuzamosan fut olvasásra buzdító játékunk is, a Nyárolvasó. Nagy örömünkre idén már most többen vesznek részt rajta, mint a tavalyi évben, még annak ellenére is, hogy elmaradtak a tanév végi könyvtári órák. Olvasási játékunk eredményhirdetésére augusztus 29-én kerül majd sor, amikor a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk, sőt, vannak, akik meseelőadással készülnek már most a nagy alkalomra. Szintén ezen a délelőttön fogjuk átadni a Tini Kuckót, melynek előkészítésén és kialakításán sokan és sokat dolgoztak. A számukra kialakított rész vélhetően még sokat fog bővülni a későbbiekben. Célunk, hogy a tini korosztály is megtalálja helyét, jól érezze magát könyvtárunkban – tette hozzá Vass Roland. – Ez a könyvtár a jelenlegi raktárhelyiségben került kialakításra. A diákokat babzsákfotelek, csocsóasztal, képregény- és a korosztályuknak kiválogatott könyvsarok várja. Mindemellett lesz lehetőség sakkozásra, társasjátékozásra is. Bízunk benne, hogy a befektetett munka hatására több olyan korú olvasója is lesz az intézménynek – mondta végül a könyvtár szakmai vezetője.