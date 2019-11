Vajdasági borokat is kóstoltak

Második alkalommal rendeztek borbemutatót és jótékonysági borárverést Kecskeméten. A megyei önkormányzat szervezésében a II. Bács-Kiskun Megyei Bormustrának a kecskeméti Sheraton Hotel adott helyet.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy segítse megyénk borturizmusát, részben ezért is támogatja azt, a legkiválóbb borászok, pincészetek kapjanak lehetőséget a bemutatkozásra. A megyei borpaletta idén kiegészült vajdasági kiállítókkal, kóstoltatókkal is. A borászok négy-négy borral készültek a bemutatóra, illatos fehér-, nem illatos fehér-, rozé és vörösbor kategóriában, amelyekből az est folyamán a borkedvelő és -értő közönség szavazatai alapján megszületett a Bács-Kiskun Megyei Bormustra Bora is. A kitüntető címet idén a csátaljai Nagyhegy Pincészet 2019-es Nero Roséja kapta.

A meghívott vendégek – megyénk meghatározó tisztségviselői, vezetői, borkedvelői, turisztikai és vendéglátóipari szakemberei – az eseményen belekóstolhattak „megyénk aranyába”.

A bormustrán bemutattak egy határon átnyúló projekt keretében készült könyvet is, amely elkalauzol Bács-Kiskuntól a vajdasági Szerémségig a legkiválóbb pincészetekbe, megmutatva az őseink hagyatékát. A rendezvény ideje alatt megtekinthető volt egy kiállítás, mely a térség pincészeteit, történeti örökségét tárta a szemlélők elé. Bács-Kiskuntól a Vajdaságig tartó borutakat bemutató térképet is készítettek, melyet a vendégeknek ajándékoztak. Bemutattak egy imázsfilmet is, mely az alábbi helyen érhető el:

Ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is jótékonysági célú árverést is tartottak a bormustrán. Az erdélyi Háromkúton számos család kényszerül arra, hogy 10 éves gyermekét – tanulmányai folytatása érdekében – kollégiumba, az éltető faluközösségtől és a szülői ház biztonságától távolra, idegen környezetbe küldje. A jótékonysági árverésen befolyt 421.000 forinttal több kisgyermek és szülője válláról vehető le komoly teher, s ezzel kicsit hozzátehettek a szórványokban élő magyarok fennmaradásáért.