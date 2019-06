Üzleti résztvevők tanácskoztak Baján

Csütörtökön tartották a Bajai Gabona Partnerség konferenciát, a gabonaüzletben érdekelt szakmák képviselőinek nemzetközi találkozóját.

A bajai kikötőt működtető BOKK Kft. és a Víztudományi Kar közös meghívására mintegy 150 szakember jött össze.

Itt írták alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara és a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége együttműködési megállapodását. A szövetség kikötői szakemberek képzésében már együttműködik a Dunaújvárosi Egyetemmel, a bajai szerződés hasonló, kölcsönösen előnyös kapcsolatnak ad majd keretet.

– A folyó kapcsolatot teremt, ahogy ez a konferencia is – fogalmazott Nagy László, a BOKK igazgatója, a kikötőszövetség titkára megnyitójában. Dr. Bíró Tibor dékán a kart bemutatva arról is beszámolt, hogy szakembereik a Hableány-tragédiánál is közreműködtek, méréseikkel segítették a búvárok munkáját. Zsigó Róbert, az agrártárca államtitkára elmondta: mezőgazdaságunk az EU-s piacok fontos szereplője, még a gyengébb években is bőven jut exportra, búzából évente 1,5–2,5, kukoricából pedig 3–5 millió tonna értékesíthető a külpiacokon.