Utoljára osztott ebédet dr. Zöld László Csabáné

Húsz éve végzi segítő tevékenységét dr. Zöld László Csabáné az Egészséges Baja Városért Közalapítványban, de most úgy döntött a többi kuratóriumi taggal közösen, egy személy kivételével, hogy felállnak. Az elmúlt húsz évről és a kiszállás okairól kérdeztük.

A Szent József Plébánia Karitász Csoportja támogatta az utolsó szeretetebédet ebben a ciklusban a közösségi házban. Dr. Zöld László Csabánénak ez volt az utolsó ételosztása és utolsó segítőmunkája az Egészséges Baja Városért Közalapítványban. A képviselő húsz éve végezi segítő tevékenységét, de most úgy döntött a többi kuratóriumi taggal közösen, egy személy kivételével, hogy felállnak.

– A jótékonysági ételosztás 13 éves múltra tekint vissza, az Egészséges Baja Városért Közalapítvány pedig 21 éve működik.

Természetesen nemcsak a jótékonysági ételosztás volt a feladatunk ebben a közalapítványban, hanem az egészségfejlesztés és az egészségmegőrzés is – mondta Zöld László Csabáné.

– Ezek az ételosztások kezdetben kisebbek voltak. A közalapítvány korábban két-három alkalommal szervezte ezeket, de tíz évvel ezelőtt 12-13 adományozó elkezdte támogatni a segítő tevékenységünket, és csak ezt követően tudtunk rendszeresen 300 adag szeretetebédet osztani az erre rászoruló személyeknek – tette hozzá.

Karácsony környékén a menüt kaláccsal, édességgel, gyümölccsel is kiegészítették a támogatóknak köszönhetően. Arról, hogy milyen érzés utolsó alkalommal ételt osztani és befejezni egy ilyen segítőmunkát, amibe szívét-lelkét beleadta, természetesen szomorúan beszélt.

– Számomra szomorú érzés, hogy kiosztottam az utolsó ebédet is, hiszen nagyon szerettem ezt csinálni. Láttuk azt, kik azok, akik megkapták, és hogy mennyire örültek az ételnek. A maradékot mindig egy órakor vehették át, ami azt jelentette, hogy másnapra is jutott még ebéd. Sajnálom ezt a lehetőséget, ami azért ér véget, mert át akarták alakítani a kuratóriumot más formára, amivel én már nem tudtam azonosulni. A magam részéről furcsának találtam, hiszen a város érdekeit szolgálta ez a közreműködés. Javarészt vállalkozók támogatták az Egészséges Baja Városért Közalapítvány működését. Sajnálom azt, hogy ez most részemről, illetve a kuratórium további három tagja számára nem folytatódhat. Hiszem azt, hogy a városnak és a lakosoknak sokat jelentett a mi tevékenységünk – fogalmazott Zöld László Csabáné.

– A továbbiakban megváltozik a kuratórium szerkezete, egy alszámlát nyitottak a közalapítvány számára, ami számomra átláthatatlan. Most a városfejlesztést jelölték meg célul, de az én megítélésem szerint a kuratóriumnak nem ez volt a fő célkitűzése.

Az egészségfejlesztés, az egészségmegőrzés és a szociális terület volt a fő profilja, és mi erre szerződtünk 21 évvel ezelőtt. Nagyra értékeljük a város akaratát, de mi ebben nem szeretnénk közreműködni, és ezért döntöttünk úgy, hogy felállunk, és átadjuk a helyet másoknak – részletezte.

Az elmúlt húsz év munkájából kiemelte az egymilliárd forintos pályázatukat és a tízezer eurós projektjüket. Az Egészséges Baja Városért Közalapítvány volt az, amely a megyében befogadta és koor­dinálta a pályázatot.

– Bács-Kiskun megye részesült ebben a támogatásban, azon belül is néhány szociális intézmény, a Bajai Szent Rókus Kórház, a Családsegítő Szolgálat, a kórház Egészségfejlesztési Irodája. Mindennel pontosan el tudtunk számolni és nagyon sok embernek tudtunk segíteni – mondta.

– Természetesen voltak kisebb pályázataink is, amelyek mellett rendszeresen nagyon sok egészségmegőrzéssel kapcsolatos programot is szerveztünk a húsz év alatt. Ezek közül a legnépszerűbbek a Városi Egészségnap, a Szív napja, és a fontos napokra jeles előadókat is hívtunk – tette hozzá az Egészséges Baja Városért Közalapítvány egykori titkára.

Mint mondta,

a tízezer eurós országos pályázat a drogmegelőzést szolgálta, illetve nyári táborozásokat szervezhettek a Családsegítő Szolgálattal közösen a rászoruló gyermekeknek.

A kuratórium tagjai az elmúlt években nagyon sokat dolgoztak szabadidejükben a közalapítvány sikeréért, legtöbbször hétvégén. Szoros kapcsolatban voltak az Egészségügyi Világszervezettel.

– Igazgatótanácsi tagja voltam az Egészséges Városok Szövetségének, ami tulajdonképpen a tempót és a feladatokat is megfogalmazta. Úgy érzem, talán meg tudtunk felelni ennek. Semmiképpen nem akarom magamat fényezni, távol áll tőlem. Én azt gondolom, hogy a képviselői munkámnak része kellett hogy legyen ez a segítőmunka – zárta gondolatait.

Torma Istvánné, Szabó Hajnalka és dr. Zöld László Csabáné február 28-ától nem folytatja munkáját az Egészséges Baja Városért Közalapítvány kuratóriumában.

Mint azt Zöld László Csabáné elmondta, természetesen szeretné folytatni segítőmunkáját, mert úgy fogalmazott: ez egy olyan tevékenység, amit soha nem lehet abba­hagyni.