Útfelújítások: örülni lehet, hátradőlni nem

Örülhetünk? Igen. Készen vagyunk? Nem – mondta Öveges László, Kecskemét főépítésze egy pénteki projektzáró rendezvényen, amelynek témája a Szolnoki út, valamint a Szent László és a Mindszenti körút felújítása volt, de szó esett a jövőbeli útépítési tervekről is.

A közlekedők már rég használatba vették Kecskeméten a felújított Szolnoki és a Kiskőrösi utat, a Szent László és Mindszenti körutat, valamint a Búzakalász utcát, a kötelező projektzáróját azonban most pénteken tartották meg a két 100 százalékban uniós finanszírozású beruházásnak.

A Szolnoki útra 885 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat, a Duna Aszfalt munkatársai ebből a Kuruc körúttól egészen a Reptéri útig közel 3,2 kilométeren felújították a burkolatot, kiépítették a padkát, a buszöblöket, a kocsibeállókat és a csapadékvíz-elvezető árkokat – kivéve a Lidl áruház előtti szakaszt és az északi elkerülő reptér előtti csomópontját, itt nem volt aszfaltozás.

Öveges László elmondta: olyan jól gazdálkodtak az adóforintokkal, hogy az eredeti tervekhez képest plusz 155 méternyi szakasz megújítására maradt pénz a Reptéri úton, ezt már a Colas Út Zrt. végezte el, és nemrég fejeződtek be a munkálatok.

A másik uniós projekt 1,2 milliárd forintos támogatást kapott, ez a Mindszenti körút, a Szent László körút, a Kiskőrösi út egy részének és a Búzakalász utcának a felújítását célozta meg összesen közel 5,4 kilométer hosszúságban, a déli iparterület közlekedésének javítása jegyében. A főépítésztől megtudtuk, itt is volt még forrás arra, hogy a lakosság kérésének megfelelően a Szent László körút burkolata egészen a Matkói úti kereszteződési megújuljon. Sőt, mint elhangzott, jövőre a Halasi útig megmaradt szakasznak is nekikezdenek, ezügyben már megkezdődtek az előkészületek, és a Halasi út–Szent László körút–Könyves Kálmán körút csomópontjának kapacitását is megnövelik, bár ennek módjáról nem árultak el részleteket.

– A sebészeknek könnyű, a beteget elaltatják, és mikor felébred, már túl is van a műtéten. Sajnos az útépítéseknél nem történhet így, minden ilyen hatalmas beruházás rengeteg problémával, feszültséggel, indulattal jár együtt – vélekedett Falu György Tamás alpolgármester, aki azt az álláspontot képviseli: ezeket a milliárdos fejlesztéseket igenis végre kell hajtani, nemcsak a város élhetősége, hanem környezetvédelmi szempontok miatt is.

– Nyilván nagyon fontosak a kis beavatkozások is, hogy egy utcaközösség megélhesse, városban lakik, van járda, közvilágítás. Kecskeméten az utóbbi tíz évben viszont egészen más léptékű problémák jelentkeznek, olyan koncepcionális úthálózati fejlesztésekre van szükség, amelyek nélkül sokaknak nehéz lenne egyáltalán eljutni a munkahelyükre – ezt már Öveges László hangsúlyozta. Szerinte nem csupán a szabályok betartása miatt van létjogosultságuk a projektnyitó- és záró rendezvényeknek, hanem azért is, mert így legalább a lakók megtudhatnak részleteket a városvezetés terveiről, a végén pedig érdemes visszanézni és összegezni, milyen sok munkát igényelt a beruházás az önkormányzat munkatársaitól, a tervezőktől, kivitelezőktől, és mekkora türelmet kívánt meg a közlekedőktől.

A Szolnoki úttal kapcsolatban Öveges László hangsúlyozta, kihívást jelentett, hogy két ütemben kellett felújítani. A déli iparterülethez vezető utak pedig a helyiek között „terepjáró tesztpályaként voltak számontartva”, ahol 20 kilométer per óránál gyorsabban nem érdemes menni a „természetes fekvőrendőrök miatt”.

– Örülhetünk? Igen. Készen vagyunk? Nem – kérdezett és válaszolt is egyszerre a főépítész, aki idézte Szemereyné Pataki Klaudia választás utáni nyilatkozatát is, miszerint Kecskemét „félúton van”. Öveges László kijelentette, az úthálózat javítása terén is folytatni kell a munkát, és felsorolt három olyan jövőbeli fejlesztést, amely nemcsak „esztétikai-minőségjavító beruházás” lesz, hanem konkrétan új út épül: Hetényegyházára a bekötőút, a Széchenyivárost északról elkerülő Károly Róbert körút és a déli feltáró út, amely Homokbányán a Boróka utcát és a Korhánközi utcát köti majd össze.