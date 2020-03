Ütemtervnek megfelelően halad az új tiszaugi híd építése

Jelenleg is nyolcvan, száz ember dolgozik az új tiszaugi híd munkálatain. A kivitelezés az ütemterveknek megfelelően halad.

– A bal ártéren, ahol a hosszabb ártéri híd van, ott már a közbenső pilléroszlopok építése folyik. Az acélszerkezet nagy pillére, a parti mederpillér már kész van, mondta Ötvös Sándor. Ott már megkezdtük az úgynevezett pironépítést. A piron a pillér tetejétől negyven méter magas fél ellipszis alakú vasbeton szerkezet lesz, ahova a mederhíd acélszerkezetet tartó függesztő kábelek fognak csatlakozni, mert ez egy függesztett híd lesz.

A jobb parton ugyan ennél a mederpillérnél egy ütem van még hátra. A tíz és fél méter magas mederpillért három ütemben valósítjuk meg. Annak az utolsó üteme van hátra, amit április elején be tudunk betonozni, ha csak nem kell leállnunk, az ismert helyzet miatt. Ezt követően itt is megépülhet a pironépítés. Ezzel párhuzamosan mind a két ártéren az acélszerkezet építése is folyik, szerelőállványokon.

Tegnap a bal parton a két acélszerkezeti résznek az előre mozgatása történt.

Az elkövetkezendő héten már a következő tizenhat méteres acélszerkezeti részt szállítják le, tudtuk meg az A-HÍD Zrt. építésvezetőjétől. Az acélszerkezet tizennégy és fél, tizenhat méteres szeletekből épül, melyeket részegységekben szállítják le. Amikor összehegesztik őket, utána megtörténik az előretolása. A folyó bal partján már a harmadik acélszerkezeti rész fogadása lesz a jövő héten. A másik oldalon kicsit eltolva halad, ott még a második szerkezeti résznek a hegesztési munkálatai folynak.

A Tiszán voltak kisebb árhullámok, amelyek „megkegyelmeztek” a munkálatoknak, a víz nem ment ki az ártérre. Szerencsére most jó idő van, de Ötvös Sándor úgy érzi, hogy a vírusos helyzet befolyásolni fogja a munkálatokat. Jelen pillanatban is nyolcvan, száz ember dolgozik a folyó mindkét oldalán. A híd a két árvédelmi töltés között hatszáz méter hosszú lesz, szélessége pedig négy forgalmi sávos.