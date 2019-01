Üresek a postaládák, a csekkek sem érkeznek meg hónapok óta

Olvasóink jelezték, hogy rejtélyesen eltünedeznek vagy rendre késve érkeznek meg a postai küldemények Kecskemét több városrészében. Az alsószéktói tanyákon az egész környék hetek óta hiába várja a levelek és a számlák érkezését. Molnár Ferencék decem­ber óta, mintegy három hete nem kapják meg sárga csekkjeiket, amiért már több ezer forintos késedelmi pótlék megfizetésére szólította fel őket telefonszolgáltatójuk. Katonatelepen is hasonló problémával szembesültek a lakók októbertől, de ott a közelmúltban javult a helyzet.

– December óta üres a postaládánk, semmilyen küldemény nem érkezik meg hozzánk, ezért két hete pénteken felhívtam a postát, megpróbálva jelezni a problémát, de hiába csörgettem őket két órán keresztül, illetékes vezető nem vette fel a kagylót – kezdte a postával folytatott harc történetét Molnár Ferenc.

Ezután a budapesti központban beszélt egy illetékes hölggyel, aki azt ígérte, hogy értesíti a kecskeméti posta­hivatalt.

– Ennek az volt a hatása, hogy másfél óra elmúltával láttuk kétszer elmenni a postásautót az utcánkban, de küldemény akkor sem került a postaládánkba, pedig már vártuk az esedékes sárga csekkeket, melyeken a négy előfizetésünk havi díját kellett volna befizetnünk – vette át a szót Molnár Ferencné, aki azonnal felhívta a telefon szolgáltatóját a problémával. Megtudták, hogy már 10 napja nincsenek befizetve számláik, ezért fejenként 550 forint késedelmi pótlékot is felszámolnak nekik. Molnár Ferencné ismét felhívta a Magyar Posta budapesti központját, ahol egy úr elmondta, hogy decemberben megbetegedett a körzethez tartozó postás és nem tudják pótolni, ezért csúsznak a kézbesítések.

– Múlt hét csütörtökön újra telefonáltam, ezúttal a kecskeméti postára. Ennek hatására másnap reggel kihozták a négy csekket. A hölgy azt is hozzátette, hogy nyugodtan élhetünk panasszal a Magyar Posta felé, de azt a választ kapjuk majd, hogy a posta nem vállal felelősséget a küldeményekért – mondta Molnár Ferencné.

Nemcsak Molnárék szenvedik ennek következményeit, hanem a szomszédos utcák lakói is. Strömpl István egy utcával arrébb lakik, ő a havi áramszámláját nem kapta meg, pedig a Nemzeti Közművek tájékoztatta arról, hogy már december 28-án postázták számára.

Molnárék, Strömpl István és a környékbeliek méltatlannak tartják, hogy a kézbesítési szolgáltatás hiányosságai miatt kelljen több ezer forint késedelmi díjat fizetniük a szolgáltatóknak.

A katonatelepi lakók is hasonló problémával szembesültek a közelmúltban, amiért ők is megkeresték honlapunkat. Pál Anikó és Szőkéné Katalin Katonatelep vasúton túli részén lakik. Sokáig a szokott rendben kapták kézhez leveleiket és egyéb postai küldeményeiket, de októberben változás állt be: nem kaptak meg néhány küldeményt és a csekkeket is összevárva, egyben vitte ki az új kézbesítő. A kézbesítő hölgy úgy tájékoztatta Pál Anikót és Szőkéné Katalint, hogy a csekkek összevárásának gyakorlata a munkaerőhiány miatt honosodott meg a helyi postahivatalban. Szőkéné Katalin akkor áramszámlája mellett saját és gyerekei bankszámlakivonatát sem kapta kézhez. Pál Anikó szerint számos esetben a szomszédok levelei is postaládájába kerültek, majd ő válogatta szét és kézbesítette őket a valódi címzetteknek. A két hölgy szerint mostanában változás állt be náluk, ismét rendben kézbesítik számukra a küldeményeket.

A csekkeket tartalmazó borítékokat nem követi a posta

Megkérdeztük a Magyar Postát is a kialakult helyzetről, alább idézzük válaszukat.

„Az Ön által jelzett levelek (pénzintézet által feladott számlakivonat és közszolgáltatói díjértesítő) közönséges, nem könyvelt küldemények, melyeket a logisztikai folyamatainkban regisztrálás nélkül kezelünk. Ezért az ilyen típusú levelek postai útját nyomon követni, kézbesítésük pontos időpontját vagy esetleges késedelmüket, elvesztésüket utólag kimutatni sajnos nem lehetséges.

A Magyar Postánál nincs olyan gyakorlat, hogy bevárnak küldeményeket, az érkező leveleket, csomagokat a szabályok alapján kézbesítik kollégáink. Sajnálatos módon Kecskeméten hiány van kézbesítőkből, toborzásuk folyamatos a térségben. A Magyar Posta álláshirdetéseiben leginkább kézbesítőket, postai ügyintézőket, csomagfeldolgozókat és gépjárművezetőket keres országszerte több településen.”