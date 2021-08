Ünnepi prédikációt és kenyéráldást tartottak a Wojtylában

Megtartotta hagyományos Kenyérszaporító Krisztus ünnepét a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ sorsközössége. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó csütörtöki rendezvényen Bajkó Zoltán plébános áldotta meg az új kenyeret.

A meghitt ünnepségen Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd Kuna Lajos zenetanár gyermekeiből alakult Fourtissimo zenekar játszott vidám dallamokat.

Az önkormányzat nevében Lévai János tanácsnok mondott ünnepi beszédet.

– Jézus két alkalommal is megszaporította a kenyeret. Tudjuk, hogy a szentek bölcsessége, szenvedése és élettörténete örök üzenetet hordoz – hangsúlyozta, majd megemlékezett államalapító királyunkról, Szent Istvánról, és az új kenyérről.

– Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is. A búza az állandó újjászületés, az élet jelképe, amely a magyar emberek számára különös jelentőséggel bír. A magyarság összefogását, életben maradását is szimbolizálja évszázadok óta. ,,A Magyarok kenyere program” a keresztény nemzettudat erősítését is segíti. A Nemzeti Agrár Gazdasági Kamara 2013 évben csatlakozott ehhez a programhoz. Ebben az évben is több ezer rászoruló gyermek kap az összegyűjtött lisztből, hiszen augusztus 20. egyben a Gyermekek Világnapja is – tette hozzá.

Az eseményen Bajkó Zoltán izsáki plébános atya tolmácsolásában ünnepi prédikációt hallhatott a közönség, majd megszentelte a kenyeret. Ezt követően felszeletelték a kenyeret és szétosztották a sorsközösség tagjai között.

Az ünnepségen részt vett – az intézmény kiemelt támogatója – a keceli Pintér család részéről, Pintérné Farkas Csilla. A rendezvény végén Jóni György zenész hegedült, majd ismét a Fourtissimo zenekar játszott.