Ünnepel Jakabszállás, több álmuk is valóra vált

A megújult katolikus templomot, a korszerűsített művelődési házat és az óvoda új parkolóinak átadását ünnepelte meg vasárnap Jakabszállás közössége. A hármas ünnepségen részt vett dr. Bábel Balázs érsek és Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke is.

A vasárnap délelőtti ünnepségsorozat a Jézus Szíve római katolikus templomban vette kezdetét, melynek plébánosa, Szécsényi Attila rengeteget tett azért, hogy ilyen jelentős fejlesztés történhetett. A szentmisét dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke celebrálta, és megáldotta a templom megújult belsejét és új oltárát.

A templom belső felújítása a hívek adományaiból, közadakozásból és perselypénzből valósult meg, mintegy 8 millió forintból. Az adakozást még 2017-ben kezdték meg. Az új festésen kívül korszerűsítették az elektromos hálózatot, felkerült – egy korábban a templomban használaton kívüli – harang a harangtoronyba. Új miséző oltár készült, valamint két új szoborral – Szent Józseffel és Szent Jakabbal – is gazdagodott a templom, valamint a régi gyóntató helyett gyóntató szobát alakítottak ki.

Az ünnepség második része a művelődési háznál folytatódott. Szabó György Róbert polgármester beszédében felelevenítette a 61 éves épület történetét, mely az évtizedek alatt szüreti bálok, népfőiskolai előadások, óvodai és iskolai ünnepségek, jakabi ünnepek sokaságának adott helyet. A településen élők régi vágya volt, hogy megújuljon az egykori kultúrház, ahogyan sokan még ma is nevezik.

A Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az épület energetikai korszerűsítésére. A sikeres pályázat alapján 50 millió forinttal támogatta a beruházást a Vidékfejlesztési Operatív Program. Ehhez tett még közel 40 millió forint saját forrást az önkormányzat. Az intézmény nemcsak megújult, de új nevet is kapott, felvette a XX. században élt Sántha György kecskeméti költő nevét, aki erősen kötődött Jakabszálláshoz is.

Bábel Balázs megáldotta a művelődési házat. A nemzeti színű szalagot Szabó György Róbert polgármester, Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője és Cigányné Pál Terézia alpolgármester vágta át. A polgármester jelképesen egy darab szalagot átnyújtott az egykori polgármesternek, tanácselnöknek, Szabó Mihálynak.

Az avatási ünnepség részeként nyílt meg Dulity Tibor emlékkiállítás, a festőművész munkásságáról dr. Benkő Éva a Magyar Kultúra lovagja emlékezett meg.

Lezsák Sándor ünnepi köszöntője elején hangsúlyozta: ember nélkül semmi nem lehetséges, intézmény nélkül semmi sem tartós. Jakabszálláson olyan erőtér létezik, melyet emberi kapcsolatok hoztak létre. Példát mutatnak, hogy a legnehezebb helyzetekben is lehet erősödni.

Az országgyűlés alelnöke beszéde végén szólt a III. Népfőiskolai Tanyai Kollégiumról is. A cél, hogy feltérképezzék, hogyan lehet e nemzeti vagyont ésszerűen hasznosítani.

Az ünnepség részeként a művelődési házban Szabó György Róbert átadta a polgármesteri elismeréseket. Ország Béláné óvodavezető azért az áldozatos munkáért, példaértékű összefogásért kapta a kitüntetést, melyet ő és munkatársai tanúsítottak a járványhelyzet idején. Szécsényi Attila atya a templomfelújítása kapcsán nyújtott nemes és felelősségteljes munkájáért vehette át az elismerő címet. Kálmán Mihály tanyagondnok egész évben nyújtott áldozatos, emberszerető munkájával érdemelte ki a díjat, ráadásul a járványhelyzet idején még életet is mentett azáltal, hogy szabadidejében saját ebéddel keresett fel egy idős egyedülállót.

A műsort színesítette a Kecskemét Fesztivál Kórus, valamint a Fészek Óvoda dolgozóinak dalcsokra.

Az ünnepség harmadik részeként pedig felavatták a Fészek óvoda új parkolóját és megújított csoportszobáját.