Uniós elismerést kapott az „Akasztói szikiponty”

Akasztó neve felkerült az Európai Unió térképére. Az Akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós oltalmat kapott. A szikiponty oltalom alatt álló eredetmegjelölésként való bejegyzésével már 62-re emelkedett azoknak a magyar agrártermékeknek a száma, amelyek földrajzi árujelzője az Európai Unióban oltalmat élvez.

Aki idehaza szereti a halászlevet, az ismeri az Akasztói szikipontyot. A kiskunsági sivatag nyugati részén 30 év alatt hozott létre egy hatalmas tógazdaságot Szabó József. A családi vállalkozást ma 60 munkatársával viszi. Mintegy 400 hektárnyi vízfelület alkotja a tórendszert, itt tenyésztenek különböző uszonyosokat. A legismertebb pikkelyes, az európai hírűvé vált a szikiponty. Az „Akasztói szikiponty” húsára jellemző a tiszta íz és a tiszta, kellemes, enyhén sós, agyagos homokra emlékeztető illat. Testének jellegzetes világosszürkés-aranysárga színe és narancssárga úszói a homokos-agyagos tófenék sárgás, világos színéhez alkalmazkodva alakult ki. Az Akasztói szikiponty húsa – a természetes vizekben vadon élő pontyokéhoz hasonlóan – alacsony zsírtartalmú, teste megnyúlt, izmos, köszönhetően az intenzív és folyamatos mozgásnak.

A földrajzi árujelzők használata komoly gazdasági potenciált jelent, hiszen jelentősen növeli a termék hozzáadott értékét. Az EU idén januárban közzétett statisztikai adatai szerint a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek eladási értéke átlagosan kétszerese a földrajzi árujelzővel nem rendelkező, hasonló termékekéhez képest. A Földrajzi Árujelzők Programjának keretében további 22 magyar termék földrajzi árujelzőjének uniós elismerése van folyamatban, elsősorban mezőgazdasági termékek és élelmiszerek – közöttük további magyar halak –, valamint a regionális pálinkák.

Szabó József cégalapító hírportálunknak elmondta, hogy 1-2 nyaras pontyokat nevelnek. Évente, mintegy 200 tonnányit értékesítenek, főleg Bács-Kiskunban és Tolnában. Ezen kívül nagyon sok étterem rendel minden héten a pontyokból. A kereskedőkön és éttermeken kívül más horgásztavakhoz is szállítanak. A jó minőségű uszonyosokat így nem csak Akasztón, hanem máshol is kifoghatják a pecázás megszállottjai.

Az idei pandémiás év megnehezítette a cég életét, a vállalkozás ugyanis éttermet és panziót is tart fenn. Szabó József azonban bizakodó. Úgy számol, ha nem áll le az ország – mint az történt tavasszal –, akkor a tavalyi eredményt hozhatja a vállalkozás. Átadták ugyanis a kibővített panziót, ahol egyszerre akár 40 embert is el lehet szállásolni. Júniusban az étterem nyitásakor özönlöttek az emberek, a július és az augusztus hatalmas forgalmat hozott. A rendezvényterem állandóan foglalt. Mint mondta, családi eseményekre már csak 2022-re tudnak helyet biztosítani. A horgászok folyamatosan megtöltik a horgászóhelyeket. A második pandémiás hullámtól ő és a kollégái is tartanak, azonban a cég munkatársai nagyon szigorúan betartják a halascsárdánál és a tógazdaságban a biztonsági előírásokat. Eddig még senki sem betegedett meg szerencsére.