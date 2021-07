Ültetvényeken jártak, és labormunkát is végeztek a kecskeméti diákok

Egyhetes Szakmakóstolón vehettek részt felső tagozatos általános iskolás diákok a Kocsis Pál iskolában, ahol a kertészszakma rejtelmeibe kaptak bepillantást gyakorlati foglalkozások keretében.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére és támogatásával jött létre a gyerekek számára izgalmas és bőséges tudást nyújtó Szakmakóstoló. A pályaorientációs programra húsz kecskeméti, kerekegyházi, szentkirályi és nyárlőrinci tanuló kapott meghívást, a részvétel teljesen ingyenes volt a számukra.

Az agrárkamara nem először szervezte meg a Szakmakóstolót, idén szakmai partnernek a régió tradicionális kertész iskoláját, a Déli Agrárszakképző Centrum Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskolát kérték fel.

– Örömmel csatlakoztunk a szakmai programhoz. Minden olyan lehetőségnek örülünk, mely segít népszerűsíteni az iskolánkban folyó hagyományos képzéseket. Nagy múltunk van, a kertészeti szakmákat több mint 90 éve, a környezetvédelmi képzéseket 25 éve oktatjuk. A program alatt a még pályaválasztás előtt álló fiatalok elsősorban a kertésztechnikus-képzés szakmairányaival és a kertészszakmával ismerkedhettek meg játékos formában, de betekintést kaptak a környezetvédelmi technikusi képzésbe is. A diá­kok érdeklődéssel kapcsolódtak be a kertész-szakmairányokkal kapcsolatos foglalkozásokba, mint a dísznövénykertész, a virágkötő, a parképítő és -fenntartó vagy a zöldségtermesztő munkájába. Örömmel tapasztaltuk, láttuk, hogy a részt vevő gyerekek nyitottak a kertészszakma iránt, többen családilag is ezzel foglalkoznak – mondta Juhász István, a neves kecskeméti iskola igazgatója.

A Szakmakóstoló öt napon át fogadta a diákokat. A programokat Hegedűs Zsolt főszervező, a Kocsis iskola felnőttképzésért felelős oktatója ismertette.

Az első nap az iskolát mutatták be számukra, az elméleti oktatásnak helyet adó intézmény mellett a város szélén található tangazdaságot is felkeresték. Nagy élményt jelentett a diákoknak, hogy kipróbálhatták magukat a különböző kertészeti fogásokban. Többek között pletykanövényt ültettek és bazsalikommagot vetettek el. Haza is vihették saját munkájukat.

A második napon ellátogattak egy paradicsomtermelő kertészetbe, ahol a hajtatott paradicsomtermesztést láthatták. Délután az iskolában a kerttervező program használatát tanulták meg és saját kertet terveztek maguknak.

A harmadik napon Kecskeméten a Gyenes kertészetet kereste fel a csapat. Gyenes Istvánnak köszönhetően a gazdálkodás szintű dísznövénytermesztésbe kaptak betekintést a diákok. Délután az iskolában szárazvirág-kötészettel ismerkedtek és saját asztaldíszeket készítettek, majd a virág-összeültetésekről tanultak.

A negyedik napon kirándulást tettek a program részt­vevői Fülöpházára, a Kiskunsági Nemzeti Park területére. Miután megtekintették a homokbuckákat, a Szappan-­széket, egy közeli új telepítésű szőlőültetvényhez látogattak el a fiatalok.

A zárónap laboratóriumi munkával indult. Titrálást, talajszerkezet-vizsgálatot, szemcseösszetétel-meghatározást és iszapolhatósági próbát végeztek el. Vizsgálatok alapján határoztak meg talajfizikai jellemzőket, kalcium-­karbonát-becslést végeztek talajmintákon, kőzeteket tanulmányoztak mikroszkóp alatt, valamint talajéletet figyeltek meg. A Szakmakóstolót vidám családi program zárta, melyen a szülők is részt vehettek.