Újranyitnak az óvodák, a gyerekeknek nem kell maszkot viselniük

A kecskeméti polgármester úgy döntött, a város önkormányzati fenntartású bölcsődéi és óvodái egész nyáron nyitva tartanak.

Mint ismert, a szerdai kormányrendelet értelmében május 25-től a bölcsődék és az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek. Csütörtökön a kecskeméti operatív törzs úgy döntött, hogy az intézményekben dolgozók részére kötelező a maszk viselése a munkavégzésük során. Az ovikban, bölcsikben gondoskodni kell a csoportszobák és közös használatú helyiségek, valamint az udvari játékok megfelelő fertőtlenítéséről. Azok a szülők, akik ellátást igényelnek gyermeküknek, mielőbb kell ezt jelezniük, hogy az óvodák és bölcsődék jövő hétre le tudják adni az étkezésekhez a rendelést.

Csütörtökön a Mátis Kálmán utcai Szivárvány óvodában jártunk, amely szintén ügyeleti rendben működött az elmúlt hetekben, azaz csoportonként legfeljebb öt gyermek lehetett. Váltásban ugyanúgy két óvónő gondoskodott róluk a nap során, mint a normál hétköznapokon, valamint csoportonként egy dajka. Fekete Istvánné, a Ferenczy Ida Óvoda intézményvezetője (a Szivárvány is ehhez tartozik) a Baon.hu-nak elmondta: kilenc óvodájuk közül már hétben tartottak ügyeletet, ugyanis a járványveszély csökkenésével – ahogy a szülők visszamentek dolgozni – egyre több család szerette volna beadni gyermekét az óvodába, így egymás után teltek meg az ötfős csoportok. A gyerekek a jó idő beköszöntével leginkább az udvaron játszottak.

– Nemcsak a szülők, hanem mi is nagyon várjuk már a nyitást. Hosszú és fárasztó volt ez a két hónap, szerintem mindenkit megviselt a bezártság. Úgy látom, az óvónőknek is nagyon hiányoznak a gyerekek, és remélem, ez fordítva is így van. Igaz, kollégáink elektronikus úton küldtek apró feladatokat, játékokat az ovisoknak, de ez természetesen nem pótolhatja a személyes találkozást, foglalkozást. El kell mondanom, hogy a szülők nagyon együttműködőek voltak ebben a különleges helyzetben, elfogadták, hogy most más szabályok léptek életbe – mondta Fekete Istvánné.

A Ferenczy Ida Óvoda vezetője hangsúlyozta: teljesen készen állnak a nyitásra, hiszen az ügyelet miatt folyamatosan fertőtlenítették a csoportszobákat és a játékokat is. Már csak abban kérik a szülők együttműködését, hogy jelezzék, ha kérnek ellátást. A veszélyhelyzetre való tekintettel a hiányzást nem kell igazolni. A szülőknek viszont írásban nyilatkozniuk kell, hogy az óvodába bevitt gyermekük egészséges. Az óvónők fognak arra figyelni, hogy a gyerekek még mellőzzék egymás ölelését, megpuszilását.

Az ovisoknál nem célszerű a maszkhasználat (ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos sem javasolja), hiszen lehet, hogy játékként kezelnék, egymás között cserélgetnék őket. Fekete Istvánné szerint viszont indokolt lehet még fenntartani a zsiliprendszert is, azaz hogy a szülők csak az óvoda kapujáig kísérik el gyermeküket, onnantól pedig a dajkák veszik át az ovisokat, és velük mennek be a csoportszobába.