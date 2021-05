Újra versenyeznek az izsáki postagalambok

A madárinfluenza miatt tavaly szinte egyáltalán nem versenyeztek az N-10 Izsáki Postagalambsportért Civil Társaság postagalambjai. A baj elmúltával idén már ismét országos versenyen indultak, ahol előkelő helyen szerepelnek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely szerint nem a valóság, hanem a megrendelő szempontja a fontos

Nagy a sürgés-forgás szombatonként az izsáki Szalai Benedek Hunyadi utcai otthonában. Az N-10 Izsáki Postagalambsportért Civil Társaság gyűjtési és órabontási koordinátora lakóhelyén gyűjtik össze a szervezet tag tenyésztőinek postagalambjait minden héten, az aktuális versenyt megelőzően – alkalmanként több mint 500 példányt. Hét település, Izsák, Szabadszállás, Soltszentimre, Akasztó, Ágasegyháza, Csengőd és Ballószög tenyésztői tartoznak a társasághoz.

– Jó újra látni ezt a lázas készülődést, mert tavaly a megye galambászait és galambjait nem is annyira a koronavírus-járvány, mint inkább a madárinfluenza zárta be a négy fal közé. A hatósági zárlat miatt szinte egész évben nem versenyezhettünk, csupán az év végén indulhattunk el hat gyorsított úton

– fogalmazott Szalai Benedek.

A gyűjtési helyen mindegyik galambot külön csipgyűrűvel látnak el, elkülönítve a hímeket a tojóktól. A csipgyűrű jóvoltából a példányok azonnal bekerülnek az országos nyilvántartás számítógépes rendszerébe. A galambokat ezután a társaság saját speciális gyűjtő teherautója szállítja el az aktuális rajthelyre.

Páli Lukács, a civil társaság elnöke elmondta, hogy most egy 16 állomásos, ugyanennyi héten át tartó országos versenysorozaton indulnak az egyesületi tenyésztők. A verseny Kisbérről indult, az előző héten a Győr-Moson-Sopron megyei Gönyűről tértek haza a postagalambok, szombaton pedig Mosonmagyaróvárra mentek a szárnyasok. A sorozat keretében versenyről versenyre egyre növekvő távolságból kell hazatérniük a galamboknak. Az utolsó állomás az Izsáktól 720 kilométerre fekvő németországi Lipcse városa lesz július közepén.

Mindegyik útnak van külön győztese és egy összetett bajnoka is. A társaság programon elért helyezései beleszámítanak a kerületi és az országos verseny eredményeibe is. Ezen kívül saját körében is díjazza a legjobb teljesítményt és champion galambot is avat, ami a legeredményesebb példány lesz.

Páli Lukács elmondta, hogy az izsáki társaság igen jól szerepel a megmérettetésen, összetettben a második helyen vannak jelenleg.

Nem ez az egyetlen verseny, melyen idén részt vesznek, hosszútávú és maratoni futamokon is rajthoz szállnak a galambok.

Az elnök a postagalambok különleges sajátosságairól is szólt. – A postagalamb rendkívül kitartó fajta, hatalmas távokat képes egyszerre megtenni. Egy 800 kilométer feletti utat akár 10 óra alatt is teljesíthet, ha megfelelőek az időjárási körülmények. A galambok testsúlyuk felét is elveszíthetik egy hosszú út során, közben csak inni szállnak le. Nagyon hűséges állatok, ragaszkodnak dúcokhoz és párjukhoz is. A tudomány mind a mai napig nem adott végleges választ arra, hogy miként találnak haza nagy távokból. A feltételezések közül a legvalószínűbb, hogy a Föld mágneses mezője segíti őket a tájékozódásban. Érdekesség, hogy még a kiállítási példányok minden évben előírt távolságot kell megtenni, és a versenypéldányoknál számon tartják az úgynevezett életteljesítményt, vagyis az összes díjkilométert, amit versenyen valaha megtett az adott galamb. Vannak olyan példányok, melyek 25–28 ezer díjkilométert teljesítettek életük során. – mondta Páli Lu­kács.