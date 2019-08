Újra régi fényében ragyog a solti könyvtár

Megszépült a Vécsey család egykori kastélya, amely a solti városi könyvtárnak ad otthont. Az épület körül elhelyezkedő több mint egyhektáros parkban jelenleg is folynak a féléves építkezés után a kertészeti munkálatok. A beruházás 49 millió forintból valósult meg.

A város műemlék épülete a kétszáz éves Vécsey-kastély, amelyben a városi könyvtár működik. Az utolsó jelentős felújítás közel negyven évvel ezelőtt történt, amikor a város tulajdonába került az épület. Kalmár Pál polgármester arról tájékoztatta a baon.hu-t, hogy nagyon időszerű volt már a renoválás, mivel több olyan jelentős probléma gyűlt össze az elmúlt évek alatt, amelyet már kisebb tatarozással nem lehetett megoldani. Kapóra jött a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázata, amelyen 22 millió forintot nyert el a település. Azért, hogy az eltervezett munkák megvalósuljanak, 27 millió forintot kellett még hozzátenni a pályázati összeghez a város költség­vetéséből.

– Több éve terveztük már a felújítását. A legfontosabb volt a tetőhéjazat cseréje, amely már több helyen beázott. Újra kellett cserélni a lécezést, és a régi málló cserepek helyett a tetőre szigetelés, majd az épülethez illő cserép került. A padlást járva olyan masszív, jó állapotú eredeti fagerendázatot találtunk, amely csodálatra méltó, ezekhez nem is kellett hozzányúlni. Ezenkívül teljesen új villámhárító rendszert is kiépítettünk, valamint az épületet új esővíz-elvezető csatornákkal láttuk el. A külső homlokzatot a műemlék felügyelet javaslata alapján nem szigeteltük, hanem a hatvancentis, téglából készült eredeti falakról a kivitelező a régi vakolatot teljesen leverte, majd modern, lélegző vakolattal újravakolta. Az épület külső falai most is a már megszokott fehér színt kapták. Az ablakok is maradtak, azokat javítás után a külső oldalukon zöld színre festették – sorolta fel a mostani munkálatokat a városvezető.

Jelentős változást jelent az épület körül körbefutó járda és a parkoló burkolatának cseréje. Ezek az épülethez jobban illő térkővel lettek lefedve az előző betonelemek helyett. A tervek szerint a parkban megmaradt régi térburkolatokat is hasonlóra fogják cserélni a jövőben. A park helyreállítása jelenleg is folyamatban van. Új padokkal, egységes hulladéktárolókkal és új virágtartókkal gazdagodott a kert bútorzata. A virágládák feltöltése növényzettel a közeljövő feladata lesz.

– Nagyon örülünk a felújításnak, mert csodálatos környezetben működik a könyvtárunk. Figyeltünk az értékmegőrzésre, a hagyományápolásra is a felújítás során, mivel ez az épület a körülötte elhelyezkedő parkkal együtt városunk kulturális központja, ahol egyesül a múlt, a jelen és a jövő. A felújítás után méltó környezetben várhatjuk a látogatóinkat a könyvtárunkban, amelyet közösségek is használnak, és a park alkalmas helyszíne a városi megemlékezéseknek, illetve a nagyrendezvényeknek is. Ezenkívül kastélyunk a Magyar Zarándokút egyik állomása és turisztikai célpont is, ahova egyéni látogatókat és csoportokat is fogadunk – összegezte Farkas Beáta, a könyvtár igazgatója.