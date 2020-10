Újra Nemzeti Vágta-győztes lett trénerként és lótulajdonosként

Mindkét ló tulaj­donosa és trénere az érsekcsanádi Molnár Gyöngyi. Ő 2014-ben Icemannel nyerte meg a versenyt, ám ma már egykori mestere buzdítására trénerként vesz részt a lovak felkészítésében. Egyre többen kérik ki tanácsát, az új feladat pedig óriási boldogságot jelent a lovasnak.

Porva lovasa, Ördög Alen nyerte meg az idei Nemzeti Vágtát. Ricardo nevű lova, csakúgy, mint a második helyen célba ért, a hajósi színekben induló, Földes Bence által lovagolt Galaxy Molnár Gyöngyi tulajdona, ő is készítette fel a lovakat a nagy megméretésre.

Az érsekcsanádi tréner korábban lovasként indult a Nemzeti Vágtán, 2014-ben Iceman nyergében megnyerte a versenyt. A lovai mostani sikere miatt nagyon boldog, azt mondja, nem számított ilyen óriási sikerre. Véleménye szerint egy kis plusz szerencsére is szükség van, hogy tényleg ilyen sikeres legyen a verseny.

– Hatéves álom vált most valóra. Sajnos a tavalyi év nem volt sikeres, a döntőben leestem Ricardo hátáról. Arról még álmodni sem mertem, hogy első és második helyen végeznek majd a lovak. Nem láttam, csak hallgattam a futamot, szófoszlányokat hallottam, pillanatképeket kaptam el, az izgalomtól annyira feszült voltam, hogy csak a verseny után tudtam megnézni a Nemzeti Vágta döntőjét – idézte fel a verseny pillanatait a tréner.

Ricardo és Galaxy Érsekhalmán készültek a versenyre, ott van a tréningtelep, a Gemen­ci erdő mellett.

Molnár Gyöngyit mestere, Német Ildikó motiválta, hogy próbálja ki magát trénerként. Ildikó látta rajta, hogy van hozzá tehetsége.

Kétkedve, de belevágott, és most határtalanul boldog.

– Nem csak én kellek hozzá, egy igazi csapatra van szükség az istállóban is. Nem elég az én gondolatom, a lovas tudása, érzéke is kell hozzá, hogy együtt tudjunk működni – mondta el a tréner.

– Általában úgy szokott lenni, hogy aki felnő a feladathoz és alázatos, az tudja, hogy a lovakról soha nem lehet eleget tanulni. Úgy gondolom, aki fejlődni akar, annak be kell ezt látnia, és ha nem ért hozzá annyira, akkor olyanhoz kell fordulnia, akinek több a tapasztalata. Akik ezt nem teszik meg, soha nem lesznek igazán sikeresek – mondta el Molnár Gyöngyi. Az érsekcsanádi tréner hozzátette, hogy ő már hároméves korában tudta, hogy a lovak jelentik majd az életét.