Újra megnyitotta kapuit a Kiskun Múzeum

Több mint egyéves szünet után újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Kiskun Múzeum. Új tárlatain több ezer, eddig be nem mutatott műtárgyat tárnak az érdeklődők elé.

Bár egy héttel később, de annál nagyobb lelkesedéssel és gazdag programokkal várták az érdeklődőket a Kiskun Múzeumban. Az idei esemény mérföldkő volt az intézmény életében, hiszen egyéves szünet után, megújulva nyitotta meg újra a kapuit a félegyházi múzeum.

Tavaly tavasszal zárt be az intézmény azzal a céllal, hogy megújult terekkel, kiállításokkal várhassák a látogatókat. Több sikeres pályázatnak köszönhetően 58 millió forintot nyertek arra, hogy egy 21. századi múzeumot alakítsanak ki a 18. századi épületben – mondta el az ünnepélyes megnyitón Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója. Arról is beszámolt, hogy a nyertes pályázatok révén sikerült kialakítaniuk olyan látvány- és tanulmányi raktárakat, ahol olyan múzeumi gyűjtemények váltak láthatóvá, melyek eddig a raktárban porosodtak. Megismerheti ezáltal a nagyközönség a több mint 16 ezer darabos néprajzi gyűjtemény java részét, amely Félegyháza és a környék gazdálkodását, a földművelést, állattartást, halászatot, kismesterségeket, háztartáshoz kapcsolódó tárgyakat, kerámiákat, bútorokat, textileket mutatja be százhetven négyzetméteren. Az Élmény–Tér Múzeumi Tanulmánytár az egész életen át tartó tanulást szolgálja – tette hozzá az igazgató.

A főépületben, szintén a tanulmányi raktár projekt keretében két gyűjteményt, a múzeum kőzet- és fegyvertárát mutatják be, melyek a kápolna és a díszerem közötti teremben kapnak helyet. A fegyvergyűjteményben újkori szúró-, vágó- és lőfegyverek láthatóak. A kétezer darabos ásvány- és kőzetgyűjteményt 2002-ben ajándékozta a múzeumnak a Somorjai házaspár. Ezeket a különleges kőzeteket a Kiskun Múzeum 1942-ben készült, felújított első tárlóiban helyezték el. Az új régészeti kiállítás pedig a neolitikumtól a török korig mutatja be a vidék megőrződött múltját az elmúlt évek régészeti leleteivel kiegészítve. Az ünnepélyes megnyitón az is elhangzott, hogy a kiállítások alaposabb megismeréséhez olyan információs rendszert alakítottak ki a múzeumban, amelyhez csatlakozva a látogató az okostelefonján vagy az intézmény által biztosított eszköz segítségével minden információt megkaphat a kiállított műtárgyakról. Mészáros Márta az is elmondta, hogy a múzeum megújítása ezzel nem fejeződött be, hiszen egy másik pályázat révén a múzeum udvarán álló műemlék szélmalom felújítása is folyamatban van.

Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője elismerően szólt a Kiskun Múzeum megújult tárlatairól, valamint az informatikai fejlesztés által megvalósult mobilapplikációs rendszerről. Elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérte a múzeum felújítását. Kiemelte, hogy a múzeum és a város vezetése mindig is partner volt abban, hogy közös erővel több lehetőséget teremtsenek az intézmény számára. A honatya arról is beszámolt, hogy a Kiskun Múzeum szakembereinek segítségével hamarosan elkészítik a Kiskunok Képes Lexikonját.