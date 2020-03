Újabb tőkeinjekció kell a térrekonstrukcióra Kalocsán

Az évek óta tartó templom- és térrekonstrukció munkálatainak befejezéséhez további állami támogatásért folyamodott a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.

A Nagyboldogasszony-főszékesegyház teljes helyreállítása már korábban megtörtént, az utóbbi időben a barokk katedrálist ölelő Szentháromság tér régészeti feltárása és újra burkolása zajlik. Ezt a munkát jelentősen visszavetette a 2016-ban talált II. világháborús, orosz katonai tömegsír, amelynek emberi maradványait – hosszas diplomáciai egyeztetés után – exhumálni kell, majd máshol eltemetni. Ennek költségeit, mint kiderült, szintén az egyházmegyének kell viselnie.

– Az érsekségnek nagyon sok saját pénze van a tér munkálataiban: több száz millió forintot fordított erre. A pénzügyi forrásaink elapadtak, és az exhumálás sem két fillér. A temetőben meg kell építeni egy emlékhelyet, majd újratemetni az orosz katonákat. Erre már nincs pénzünk, pedig a költség ránk hárul, ezt nem állja az érsekségen kívül senki – indokolta az újabb forrásigényt Vörös Márta, a beruházásokat vezető egyházmegyei főmérnök. – Beadtunk egy olyan támogatási kérelmet a kormányhoz, ami arról szól, hogy további segítséget kérünk a tér munkáinak folytatásához, illetve a korabeli templomok rekonstrukciójának befejezéséhez. Akkor tudunk tovább haladni, ha támogatáshoz jutunk – szögezte le.

A térfelújítás a katonai sírok felfedezése előtt egyszerűbb képet mutatott: a hosszas ásatások után a tavalyi évben elkezdték korhű téglaburkolattal lefedni az Asztrik tértől az érseki kastélyig, majd onnan a Szent István király útig húzódó járdákat s nagy szilárdságú, természetes kővel, úgynevezett porfír kővel a tér nagy részének területét, mintegy 3600 négyzetméteren. Egyedül a katonák földi maradványait rejtő oldal munkálatai állnak: itt ideiglenes fedés alatt zajlik az egykori templomromok feltárása és rekonstrukciója, hogy később, átlátszó sétányt vonjanak föléjük. Ehhez egyébként még nagyobb terület és némi útépítés is kelleni fog, ami szintén növeli a költségvetést.

– Azért is folyamodtunk támogatásért, mert a romok bemutatása nem csak arról szól, hogy a rekonstrukciójuk kész van-e, hanem arról is, hogy a tér szerkezetéhez és egy kicsit a közúthoz is hozzá kell nyúlnunk – magyarázta, egyben cáfolva a templom melletti útszakasz eltereléséről szóló híreszteléseket. Hozzátette: a templom Kossuth Lajos utca felé eső oldalához tervezett, átlátszó burkolatú sétány kialakításához, és az alatta lévő romegyüttes megfelelő kialakításához lesz szükség további forrásokra. A tér alatt húzódó korabeli templommaradványok rekonstrukcióját azért is szeretnék mihamarabb lezárni, hogy „fellibbenhessenek végre a szürke szőnyegek”, amelyek ugyancsak átlátszó, a romokra és temetkezési helyekre rálátást engedő padlóelemeket takarnak, a székesegyház belsejében, jegyezte meg a főmérnök.