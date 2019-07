Újabb száz fiatal fejezi be a tartalékos kiképzését megyénkben

Ezen a héten van Tatárszentgyörgyön a megyei önkéntes területvédelmi tartalékosok idei alapfelkészítésének zárása, ezúttal is szerepel a feladatok között gépkarabéllyal végrehajtott éleslövészet és általános harcászat. A megyei zászlóalj létszáma velük már négyszáz fölé emelkedik.

Az önkéntes tartalékosok alapkiképzése összesen 120 óra, ezt négy hétre osztják el. Az első három hétben többek között elsajátítják az önvédelemre épülő katonai közelharc, a kézi- és fegyveres tusa alapfogásait, megtanulják a sebek fertőtlenítésének, kötözésének módját, megismerkednek a honvédségnél rendszeresített gépkarabély biztonságos kezelésével. Emellett a tájoló és a katonai térkép használata, a menetvonal tervezése, a térkép nélküli tájékozódás, valamint a ruházat és gépjármű átvizsgálása is a kiképzés része.

Az utolsó, talán legnehezebb próba a tatárszentgyörgyi lőgyakorlat, benne az éleslövészettel. Persze amíg idáig eljutnak a tartalékosok, addig is vár rájuk jó pár feladat, például gyakorolják a gépkarabély szét- és összeszerelését, a tüzelési testhelyzeteket, átismétlik a biztonsági rendszabályokat. Ezután lőszer nélkül imitálják a lövést, és csak ezt követően helyezhetnek lőszert a fegyverbe, és célozhatják meg 50-100 méterről a körös mellalakot. Idén úgynevezett békeműveleti lőgyakorlat is van, ennek lényege, hogy a tartalékosok egy egész alakos céltáblára lőnek, de a fejet, nyakat, törzset tilos eltalálni, csak a karokat és a lábakat szabad, ami elég lehet egy támadó harcképtelenné tételéhez, az élete kioltása nélkül. A harcászati foglalkozások során szintén az alapokat fektették le, azaz hogyan kell a fegyverrel mozogni a képzeletbeli harcmezőn.

A családosok, munkavállalók általában szakaszosan teljesítik a négy hetet, a tartalékosok nagyobb része viszont nappali tagozatos diák (és sokan közülük hölgyek), ők tömbösítve, július 1-jétől egyben kapják meg a négyhetes felkészítést, Kecskeméten vagy Kiskunhalason, majd a napokban Tatárszentgyörgyön. Így tanulmányaikat nem érinti az alapkiképzés. Most száz fiatal jelentkezett tartalékosnak.

– Kijelenthetem, hogy a Bács-Kiskun megyei fiataloknak fontos a honvédelem ügye, érdeklődnek a honvédség iránt, szeretnék kipróbálni magukat. Személy szerint nagyra értékelem a hozzáállásukat, hogy jelentkeztek területvédelmi tartalékosnak, és a strandolás helyett negyven fokban, a lőtéren hajtják végre a gyakorlatokat – mondta el Nagy Viktor alezredes, a 38. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka. Mint tőle megtudtuk, az „újoncok” mellett 47-en szinten tartó kiképzést kaptak – ők azok, akik már tavaly elvégezték az alapkiképzést, és most ismétlő foglalkozásokon vesznek részt, de emellett plusz ismeretekre, készségekre is szert tehetnek, például lőnek pisztollyal vagy gyakorolják a vegyvédelmi védőruházatba öltözést, a gázmaszk felvételét.

Nagy Viktor kérdésünkre hozzátette: a megyei területvédelmi tartalékos zászlóalj létszáma már meghaladja a 400 főt, ami komoly eredmény, ahhoz képest is, hogy a rendszer kiépítése két éve kezdődött el.

A most végzett másfél száz tartalékos a jövőben részt vehet a Magyar Honvédség gyakorlataiban, valamint a megyei honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban is. Évente négy alkalommal öt (azaz összesen húsz) napra, napi 8 órára hívhatják be. Hogy mikor, arról előzetesen egyeztetnek és időben tájékoztatják az érintetteket és munkáltatójukat is.