Újabb német tűzoltóautót kaptak ajándékba az önkéntesek

A németországi Rheinheim városából értékes adomány, egy teljesen felszerelt tűzoltószer érkezett Hajósra. A helyi önkéntes tűzoltó-egyesület korábban használt járművét szintén Németországból, a testvértelepüléstől, Hirrlingentől kapták.

– Egy kompletten felszerelt, használt, de nagyon kevés kilométert futott járművet kaptak önkénteseink. Németországban ez a tűzoltóautó már öregnek számít, de mi nagyon örülünk, hiszen ez sokat segít a hajósi tűzoltók önként vállalt munkájában – mondta el Estókné Szalczer Erzsébet polgármester, aki örömmel számolt be arról is, hogy az utóbbi két év során sikerült újraéleszteni a város tűzoltó-egyesületét.

– Nagyon fontos mindez az itt élők biztonsága szempontjából, mert bármikor szükség lehet a tűzoltókra. Az új jármű és a jól felkészült hajósi önkéntesek áldozatos munkája komoly segítséget jelenthet a kalocsai hivatásos tűzoltóknak is, hiszen mi vagyunk a járás legmesszebbre eső települése, így a helyi erők gyorsan beavatkozhatnak bajok esetén – vélekedett a városvezető, aki annak is örült, hogy sikerült elhivatott fiatalokat is bevonni az önkéntes tűzoltó-egyesület tevékenységébe.

A szerkocsi a városháza udvarán lévő garázsában vár bevetésre, és mint hírlik, már felmerült egy új tűzoltószertár létesítésének gondolata is.