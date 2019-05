Újabb nagy szállítókapacitású vízszállító járművel gazdagodtak a megyei tűzoltók

Szimpla- és duplafülkés vízszállítókat, magasból mentő gépjárművet, kritikusinfrastruktúra-bevetési egységeket, valamint gyorsbeavatkozó járműveket adtak át a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, csütörtökön.

A járművek összértéke meghaladja az egymilliárd forintot. A most átadott négy szimplafülkés vízszállítóból egy, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesít majd szolgálatot, ezzel is növelve a megye biztonságát.

Az ünnepségen dr. Kontrát Károlytól, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesétől és dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagytól, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója vette át az emléklapot és a jármű indítókulcsát.

A katasztrófavédelem 2014 óta dolgozik azon, hogy megújítsa, megfiatalítsa, egyben egységesebbé tegye járműparkját. Több európai uniós finanszírozású projekt forrásának köszönhetően új kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységek, nagy szállítókapacitású vízszállító gépjárművek, valamint erdőtűz oltására szolgáló eszközök kerülnek a katasztrófavédelem eszközrendszerébe.

A hazai tűzoltógépjármű-park fejlesztésének folytatásaként, uniós pályázati lehetőségek kihasználásával, az „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” című projekt révén nagy szállítókapacitású vízszállító gépjárművek beszerzése történt meg. A projektnek köszönhetően országosan 16 darab szimplafülkés vízszállító segíti a tűzoltást, amelyből az utolsó 4 jármű átadása történt meg. A vízszállító gépjármű alkalmas a gépjárműfecskendők vízutánpótlásának biztosítására, de szükség esetén önálló beavatkozó járműként is bevethető, akár erdőtüzek oltásakor is. A gépjármű 10 ezer literes beépített víztartállyal rendelkezik, a Rosenbauer N25 típusú szivattyú 2500 liter vizet képes átszivattyúzni egy perc alatt, és menet közbeni oltásra is képes. A háromtengelyes vízszállító gépjárművet Renault járműalvázra építették, közúton és terepen is jól használható. A járművet automatizált tengelykapcsolóval szerelt sebességváltóval látták el.

Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb területű megyéje, különös és sajátos földrajzi és gazdasági környezettel. A megyében dinamikusan fejlődik a városi-ipari életforma, azonban a mai napig nagyszámban található hagyományos, tanyás ingatlan is. A területen számos nagykiterjedésű fenyves és lombos erdő is található. Sem a tanyákon, sem az erdőkben nincs vezetékes oltóvíz-ellátás. Így a lakott településektől távol keletkező tűzeseteknél nincs lehetőség a tűzcsapról történő oltóvíz utánpótlásra. Ezekben az esetekben csak vízszállítók alkalmazásával biztosított az oltási munkálatokhoz szükséges vízmennyiség. A most átadott vízszállító ezért nagy segítség a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság területén kialakult tűzesetek felszámolásában.