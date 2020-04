Újabb milliós műszeradományt kapott a halasi kórház

Vérnyomás- és vércukormérőket adományozott a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház részére a Halason is működő Habi Kft. A cég az 1,15 millió forint értékű orvosi műszerek mellé újabb harminc darab pulzoximétert is eljuttat az intézményhez – közölte Vadkerti Mónika, a vállalat marketing koordinátora.

A cégcsoport összefogásának első kedvezményezettje a Kiskunhalasi Semmelweis kórház volt. A mérőműszereket hétfőn adta át Harkai Dávid, a Habi Kft. ügyvezető-helyettese, valamint Ifj. Harkai Péter és Harkai Tamás tulajdonosok, dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató és Ördög Csaba orvos-igazgatónak.

– A kórház és a város vezetésével történt előzetes egyeztetés során körvonalazódott, hogy milyen gyógyászati eszközökre van leginkább szüksége a halasi intézmények – mondta el szerkesztőségünknek Vadkerti Mónika, aki kiemelte, hogy a HABI Kft. cégcsoportja szerencsésnek tartja magát, hogy olyan ágazatban működhet, amely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is üzemelni tud, és így továbbra is képes 130 családnak munkát biztosítani. – Úgy érezzük, hogy most igazán nagy szükség van a társadalmi felelősségvállalásra, fontos, hogy támogassuk azokat az intézményeket, amelyek gondoskodnak egészségünkről – tette hozzá.

Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató elmondta, hogy a járvány idején sok olyan egyszerű, ugyanakkor nélkülözhetetlen műszerre van igény, mint a vérnyomás- és vércukormérő, és a pulzoximéter. – A betegek közötti fertőtlenítési időszakban is rendelkezésre kell, hogy álljanak bevethető felszerelések a kezelések gördülékenysége érdekében. Most olyan minőségi termékeket kapott a kórház, amelyeket a járvány vége után is használni tudnak az intézményben – emelte ki.

A Habi Kft. a támogatások sorát tovább folytatja, több olyan város kórházával és mentőállomással igyekeznek felvenni a kapcsolatot, ahol cégcsoportnak szaküzlet van az országban. Az egészségügyi intézmények részéről felmerülő igények között hűtő, mosógép, homlokhőmérő, mikrohullámú-sütő, kávéfőző és kenyérpirító is felmerült. Ezek az eszközök az esetleges nagyobb igénybevételt jelentő időszakban könnyíteni és gyorsítani tudják az egészségügyi dolgozók mindennapjait, amit a betegek is érzékelnek.