Újabb közösségi kerteket alakítanak ki Kecskeméten

Két új közösségi kertet alakítanak ki idén Kecskeméten. Az egyik a Hosszú utca mellett, az Apponyi Albert téren lesz, a másik pedig a Széchenyivárosban, a Szentcsalád Plébánia szomszédságában.

Áprilisban adták át Kecskemét első hivatalos közösségi kertjét a széchenyivárosi Fáklya utcában. A több mint ezer négyzetméteres terület térítésmentes használatát az önkormányzat biztosította az ötletgazda Széchenyivárosért Egyesületnek. A kert legfőbb célja a közösségépítés, de az sem elhanyagolható szempont, hogy itt a társasházakban, panelházakban lakóknak is van lehetőségük kertészkedni. A területen összesen 51 darab 20 négyzetméteres parcellát sorsoltak ki az igénylők között. A kertben két csap biztosítja a vízvételezési lehetőséget.

Nem várt siker kísérte a kezdeményezést – ezt Engert Jakabné széchenyivárosi képviselő is megemlítette a de­cemberi testületi ülésen. Mint mondta, a közösségi kert rendkívül népszerű, és művelőiből egy összetartó közösség is összekovácsolódott, melyben fiatalok és idősek egyaránt jelen vannak. Ráadásul a városi kertészek gazdag és szép termést tudtak betakarítani az első évükben, ez pedig nyilván minden háztartásnak segítség.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A közgyűlés decemberben újra visszatért a közkertek témájára, mivel újabb lehetséges helyszínek vetődtek fel. Az egyik terület ugyancsak a Széchenyivárosban található, a Szentcsalád Plébánia mellett, az Illyés Gyula utcában. A kert működtetését a Széchenyivárosért Egyesület vállalná, amely részére a képviselő-testület meg is szavazott 5 millió forintot támogatás gyanánt. Az együttműködési megállapodás szerint az egyesület feladata 2019-ben az 1500 négyzetméteres kert megtervezése és megvalósítása, kulturált komposztálóval, szerszámtárolóval, közvilágítással (legalább napelemes kandeláberek telepítésével), kerékpártámaszokkal, kukákkal együttesen.

A közgyűlés arról is egyhangúlag döntött decemberi ülésén, hogy a Gyerkőcök Alapítvány szintén egy közkertet alakítson ki a Hoffman János és a Hosszú utcák között lévő Apponyi Albert téren, és azt gondozza is a jövőben. A testület elfogadta az alapítvány 16,5 millió forinttal való támogatását is. Az itteni kert némileg különbözni fog a Széchenyivárosban lévőktől. Ez is kerítéssel lesz körbevéve, de ide alapvetően fűszer-és dísznövényeket fognak ültetni, és egy mini tanösvényt is létrehoznak. A kert oktatási célokat is szolgál majd, a tervek szerint a közelben lévő Hosszú utcai óvoda ovisainak és a Magyar Ilona Általános Iskola diákjainak is tartanának itt foglalkozásokat, tanórákat. Ezekhez padokat, asztalokat fognak kihelyezni. Az iskolások a tornaterem szűkössége miatt a parkot jó idő esetén körbe szokták futni, emiatt egy mulccsal felszórt futókört is építenek, és lesz járda is. A zárható kertet az iskola és az óvoda munkatársai nyitják és zárják majd, és az is elképzelhető, hogy térfigyelő kamerákkal igyekeznek elejét venni a lopásoknak és a rongálásoknak.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a közgyűlésen a közösségi kertekkel kapcsolatban elmondta: öröm látni, hogy ilyen célokért összefognak a város lakói, hiszen a közös kertészkedésnek, az előkertek gondozásának a közösségépítő ereje is jelentős, így az önkormányzatnak feladata is támogatni az ilyen kezdeményezéseket.

HIRDETÉS HIRDETÉS