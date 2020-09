Újabb koronavírusos beteg hunyt el a halasi járványkórházban

Két napon belül a második koronavírusos beteg hunyt el a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának felnőtt fertőző épületében működő járványkórházban szerdára virradó éjjel – közölte érdeklődésünkre Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató.

Most is olyan betegről van szó, akinek számos más alapbetegsége volt. A kiskunhalasi járványkórházban jelenleg nyolc covid pozitív beteget ápolnak és további három személynek még várják a teszt eredményét. Bács-Kiskun megyéből a kiskunhalasi járványkórházba szállítják a covid-gyanús személyeket, ahol egy – a többi betegtől elzárt – épületben kezelik a koronavírusos betegeket. Az ötven férőhelyes részlegen a szükséges eszközök mellett az orvosi és egészségügyi létszám is rendelkezésre áll.