Újabb koronavírus-gyanús betegek kerültek a halasi kórházba

Csütörtök délután újabb két koronavírus-gyanús beteget szállítottak a mentők a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházba. Információink szerint naponta átlag 4-5 fő kerül koronavírus-gyanújával a halasi kórház fertőző osztályára, eddig azonban minden páciensnek negatív lett a tesztje, vagyis senkiről nem bizonyosodott be, hogy elkapta volna a koronavírust.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere arról tájékoztatott csütörtök késő délután, hogy Kiskunhalason jelenleg 9 személy van házi karanténban. Az ő ellátásuk és felügyeletük biztosított és megoldott, mindannyian jól vannak.

– Folyamatosan kapcsolatban vagyok a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal. Eddig a városunkban megvizsgált betegek közül egyetlen esetében sem diagnosztizáltak fertőzöttséget – emelte ki a városvezető, aki hozzátette: minden rémhírkeltő esetében bejelentéssel élnek kollégái a rendőrségen. Egy ilyen esetre sor került az egyik közösségi oldalon, a bejegyzés közzétevője valótlan tartalmú információkat közölt a koronavírus-vészhelyzet kapcsán a városban érvényben lévő intézkedésekről. A városháza munkatársai lementették a képet és elküldték a rendőrségnek.

Fülöp Róbert beszámolt arról is, hogy csütörtökön újabb rendelkezéseket hozott, ezek közé sorolta, hogy az önkormányzat által biztosított szociális ellátások hosszabbításának ügyét kizárólag telefonon lehet intézni. A 06-77-523-165-ös telefonszámon lehet hívni, hétköznap 9 és 12 óra között a városháza munkatársát. A rendelkezés visszavonásig érvényes. A polgármester beszámolt arról is, hogy az idősek ellátásáról szóló plakátkampányba kezdtek a városban, ebben fiatal önkéntesek segítik az önkormányzatot. Továbbra is azt kérik, hogy keressék a hetven éven felüliek az önkormányzatot, ha segítségre van szükségük.

Fülöp Róbert közölte azt is, hogy megkezdték a szájmaszkok gyártását, amivel elsősorban az önkormányzat szociális szakembereinek a mindennapi munkavégzését szeretnék támogatni, azon túl, hogy valamennyien rendelkeznek a megfelelő védőeszközökkel.

Tájékoztatott, arról hogy 2020. március 23-tól (jövő hétfőtől) azoknak a rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek, akik korábban jelezték igényüket, az ebédet házhoz szállítják.

Az önkormányzat által biztosított napi egyszeri étkezés lehetőségét megnyitották azoknak a gyermekek is, akik nem hátrányos helyzetűek és nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményekben. Az ő esetükben a térítési díj megegyezik az oktatási, nevelési intézményekben szokásossal. Első lépésben az igényeket szeretnék felmérni, ezért kérik, hogy hétköznapokon, 8 és 15 óra között jelezzék az igényüket a 06-70/600-85-28, 06-70/600-90-67, vagy a 06-70/375-93-22-es telefonszámon.