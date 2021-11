Újabb kilenc időslátogató végzett Kecskeméten

Most novemberben kilenc nyugdíjas hölgy végezte el a CédrusNet időslátogató képzését Kecskeméten. Így már összesen negyvenegyen szereztek tanúsítványt, és segíthetnek az idős, beteg kecskemétieknek a házimunkában, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz való elkísérésben, ügyintézésben.

Egy pár éve végzett online kutatás szerint a 8 ezer egyedül élő idős kecskeméti közül sokaknak lenne szüksége segítőre, mivel gyermekeik, unokáik elfoglaltak, leterheltek, vagy máshol élnek. Ezért 2019-ben a CédrusNet először indította el az időslátogató tanfolyamot, most november elején pedig a harmadik, 46 órás képzést végezte el újabb kilenc nyugdíjas hölgy, és vehette át tanúsítványát pénteken Engert Jakabné alpolgármestertől.

A résztvevőket olyan készségekkel és tudással vértezte fel a képzés, amely által értő, empatikus támogatói lehetnek az időseknek.

Megismerték azokat az agy működését serkentő gyakorlatokat, játékokat, melyek sokat segíthetnek a jó szellemi állapot fenntartásában. Tanultak az időskori betegségek felismeréséről, az érszűkület, magas vérnyomás, cukorbetegség, demencia jellemzőiről, tüneteiről is.

A tanfolyam elvégzése nem jogosít egészségügyi gondozásra, inkább a távol lévő vagy elfoglalt családtagok gondoskodását, törődését igyekeznek pótolni. A praktikus segítség, mint például a bevásárlás mellett sok idősnek már az is rengeteget jelent, ha valaki meglátogatja, beszélget vele emlékekről, álmokról, meghallgatja problémáit, örömeit, segít az internetezésben, esetleg felolvas neki vagy elkíséri sétálni. Ahogy a CédrusNet munkatársai összefoglalták, az időslátogatók nagyon fontos dolgot vállalnak: időt, odafordulást, türelmet és figyelmet szentelnek a meglátogatott embereknek.

És hogy a tanfolyamra jelentkezők hogyan látják ezt a fajta tevékenységet?

Többük véleménye, hogy a nyugdíjas kornak egyáltalán nem kell magányosan és unalmasan telnie, és az időslátogató remek lehetőséget jelent, hogy a segítségét kérő színes, minőségi életet éljen. Nem ápolónak tartják magukat, hanem társnak a mindennapi élet apró-cseprő dolgaiban, aki empatikusan, felkészülten és vidáman áll a feladathoz, így teszi a látogatott időskorát méltóságteljessé.

Engert Jakabné gratulált a most végzett kilenc hölgynek, és köszönetet mondott nekik, hogy vállalkoztak az újszerű képzésre. Véleménye a házi gondozó szolgálat szakemberei nem tudnak minden kérést és felmerülő igényt felvállalni, teljesíteni, így nagy szükség van az időslátogatókra is.

Molnár Szilárd, a CédrusNet szakmai vezetője azt hangsúlyozta, hogy a mai idősödő társadalomban egyre több lesz a gondozásra szoruló idős, és az intézményrendszer ezt már valószínűleg nem tudja majd megfelelően kezelni.

Mint mondta, nemzetközi tapasztalat, hogy nem a fiatalokból, pályakezdőkből lesznek az idősgondozók, hanem a hatvan körüli korosztály tagjaiból, ők a legnyitottabbak erre. A képzésre jelentkezőket azért is méltatta, mert egyáltalán nem jellemző hazánkban a felnőttképzésben való részvétel, a felnőttlakosság alig tíz százaléka vállalkozik rá. Kérte a végzett „hallgatókat”, hogy ezután is érezzék magukat otthon a CédrusNet irodájában, térjenek be hozzájuk, és ne hagyják abba a tanulást, iratkozzanak majd be specializációs képzéseikre is.