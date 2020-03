Újabb kecskeméti polgár került hatósági házi karanténba

Olaszországba járt, ezért hatósági házi karanténba került a második kecskeméti személy is.

Vasárnap járványügyi megfigyelés alá, hatósági házi karanténba került a második kecskeméti polgár, aki Olaszországban járt – tudtuk meg Kecskemét polgármesterének, Szemereyné Pataki Klaudiának vasárnapi közleményéből.

„A Magyarországon jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében a hatósági házi karanténnal érintett személlyel közös háztartásban élőkre a karantén nem vonatkozik. Anyaként, idős rokonaim gyermeke és unokájaként, feleségként és gyakorló, tapasztalt háziasszonyként én ezt nem tartom biztonságos megoldásnak. Ezért tisztelettel szeretném azt kérni, hogy akár önkéntes, akár hatósági karanténban van valaki, annak családja járjon el a legnagyobb elővigyázatossággal. Kérem, hogy ha egy mód van rá, akkor a családtagoktól teljesen elkülönülten, külön ingatlanban töltsék a két hetet. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a karanténban lévő személlyel egy háztartásban élő családtagok se mozduljanak ki.” – olvasható a közleményben.

– Külföldön olyan területeken van a legnagyobb baj, ahol sokáig nem vették komolyan az új koronavírust. Csak akkor kaptak észbe, amikor már ezrek betegedtek meg. Tanuljunk mások hibájából! – kéri a polgármester.

A közleményben a polgármester kitért arra is, hogy egyre több az olyan eset, mikor külföldről hazatért személyek – bárhol is jártak – két hétre az önkéntes elzárkózás mellett döntenek. Aki teheti, az teljesen külön ingatlanban tartózkodik. Olyan család is van azonban, ahol az előbbi megoldásra nincs lehetőség. Mégis megfelelő felességérzetük van, így azok a családtagok is otthon maradnak, akik egyébként nem jártak külföldön, de egy háztartásban élnek a frissen hazaérkezett személlyel.