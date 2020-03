Újabb intézkedéseket jelentett be a kalocsai polgármester

A COVID-19 járvány visszaszorítása érdekében újabb helyi intézkedéscsomagot jelentett be a polgármester pénteken.

Dr. Filvig Géza közleményben foglalta össze a legfontosabb utasításokat, nem sokkal azután, hogy a miniszterelnök kijárási korlátozásokat vezetett be. A legfontosabbal kezdte: Kalocsán „egyelőre nincs koronavírusos beteg”, ugyanakkor megjegyezte: „látens betegek” akadtak, ám az ő tesztjeik egytől egyig negatívak lettek. Mivel országos szinten tovább emelkedik a fertőzöttek száma, „a megelőzést és az elővigyázatosságot fokozni kell”, indokolta az újabb rendelkezéseket.

A polgármester a közleményben jelezte: a játszótereket a tavaszi idő érkezése és az óraátállítás miatt (tovább lesz világos) zárja be, hiszen ezek a körülmények túl sok lehetőséget adnak a közösségi találkozásoknak, és „a jelenlevők létszámát nem lehet kontrollálni”. Ugyancsak a kisgyermekes családokat érinti az óvodák rendkívüli szünete, ami március 30-31-én lesz. Ezzel lényegében a bezárás folyamatosságát biztosítják (tehát jogi formaság), így a kalocsai családoknál csak annyit jelent a gyakorlatban, hogy ezen a két napon is a gyermekfelügyeletre kijelölt Kunszt utcai óvodába, illetve a Zrínyi utcai bölcsődébe vihetik a kicsiket, ha nem tudnak velük otthon maradni.

„Több szakmai állásfoglalást” is kikérve, dr. Filvig úgy határozott, hogy a piac folytathatja működését, azzal a kikötéssel, hogy a csarnokot rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezt a munkát – a piacon kívül az orvosi rendelők és a patikák környékén is – a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. végzi a veszélyhelyzet ideje alatt, minden pénteken. A március 28-tól április 11-ig elrendelt országos kijárási korlátozások szerint a vásárlók nem járhatnak-kelhetnek a csarnokban a megszokottak szerint: 9-12 óráig csak a 65 év felettiek lehetnek jelen. Ez minden más kereskedelmi egységre, valamint nem csak a termelői, hanem a ruházati piacra is igaz. Mindenkire vonatkozik továbbá, hogy legalább másfél méterre el kell távolodni a többiektől. Mindezek betartásáért a piac (vagy az adott árusítóhely) üzemeltetője felel.

A kalocsai időseknek továbbra is a körzetek önkormányzati képviselői osztanak szórólapot. A polgármester szerint, a helyi krízisszámot még mindig nem használják ki eléggé a 65 év felettiek. „Bőven van kapacitás”, ezért Filvig mindenkit arra bátorít, hogy „éljen a lehetőséggel”! A városháza arra számít, hogy a következő hetekben sokkal nagyobb szükség lesz a vonalra, mint eddig.