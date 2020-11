Újabb hazánkban ritka madárfajt figyeltek meg a kecskeméti fiatalok

A kecskeméti Bán Noémi és barátja, Bogner József ezúttal egy rövidcsőrű ludat kapott lencsevégre a tömörkényi Csaj-tónál.

Az elmúlt napokban több alkalmi, északról idetévedt fajt figyeltek meg a madarászok a tömörkényi Csaj-tónál. Itt volt vasárnap a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium diákja, Bán Noémi is szüleivel és barátjával, Bogner Józseffel. A tavon pihenő nyári lúd csapatokat átnézve megakadt a szemük egy lúdon, amely rövid, tömzsi nyakával és csőrével különbözött a többiektől. Kiderült, egy rövidcsőrű lúd az. Noémi és József is lefotózta, a megfigyelést pedig egy többtagú bizottság hitelesítette és el is fogadta, az észlelés felkerült a birding.hu oldalra – tudtuk meg Kiss Mónikától, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának (KNPI) kommunikációs referensétől.

A rövidcsőrű lúd kóborló egyedei ritkán vetődnek hazánkba, ilyenkor más vadludak népes csapataiban fedezhetjük fel. Grönlandon, Izlandon és a Spitzbergákon fészkel, a telet Nyugat-Európa tengerpartjain tölti. Felismerhető viszonylag rövid nyakáról, pisze csőréről, rózsaszín lábáról és világos hátáról.

Noémiról és Józsefről júniusban írtunk cikket, annak apropóján, hogy akkor szintén egy ritka madárfaj, a vörösfejű gébics egy példányát sikerült lefotózniuk a kecskeméti repülőbázis melletti Nyomáson, a szenzációs felfedezésnek pedig a hazai madarászok között is híre ment. Noémi kiskora óta rajong a madarakért. Édesapja a KNPI-nél dolgozik, így szinte magától értetődik, hogy a család gyakran járja a természetet. Noémi korábban édesapja fényképezőgépét kérte el a túrák és madármegfigyelések alkalmával, nemrég viszont vett egy komolyabb gépet az összespórolt pénzéből. Szegeden tanuló barátja Noémi hatására kezdett el hobbiszinten foglalkozni a madarakkal és fotózásukkal, de Józsefet is egyből elragadta a hangulata. Több madarat már megismernek az énekükről, alakjukról is, amelyiket pedig nem, otthon, a szakkönyvekben vagy interneten kutatva azonosítják be. Számukra a madármegfigyelés és a fotózás jelenti az igazi kikapcsolódást.