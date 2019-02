Új vezetők kerülnek a bajai közalapítvány élére

Átalakulhat a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány vezetése. A személyi és szervezeti változtatásokat a város képviselő-testülete támogatta, azok a többi alapító döntésével válnak véglegessé.

A helyi és az országos német önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat jogutódjaként a magyar állam nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozik ebbe a körbe. Az előzetes egyeztetések alapján Egri Miklós, a MOL Nyrt. egyik igazgatója, az iskola egykori diákja foglalhatja el a kuratóriumi elnöki posztot. Ő három éve tagja a testületnek. Elődje, Csontos Attila megbízatását 2016 szeptemberétől hosszabbították meg öt évvel, múlt ősszel azonban erről a tisztségéről – kuratóriumi tagságát fenntartva – lemondott. Újra létrehozzák a kuratórium elnökhelyettesi posztot, amit Csubákné Besesek Andrea alpolgármester foglalhat el.

A kuratórium két további tagját is lecserélik, a német állam és a Mercedes delegál új tagot. Változik a felügyelő-bizottság elnökének személye is, ezt a tisztséget Heinek Ottó töltötte be, az országos német önkormányzat néhai elnökét ebben a tisztségében is Schubert Olívia váltja.