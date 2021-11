Új urnaoszlopokat építettek a kecskeméti Köztemetőben

Az urnás temetések aránya ma már eléri a hatvan százalékot Kecskeméten, ezért idén újabb urnaoszlopokat építettek a Köztemetőben, emellett elkezdték a régebbi urnafalak felújítását is.

Éves szinten 1000–1100 temetés van a megyeszékhelyen, és míg tíz esztendeje a hagyományos, koporsós temetkezés volt az általánosabb, ma már az urnás forma a legelterjedtebb hatvan százalék körüli aránnyal, és csak az elhunytak harminc százalékát helyezik koporsóba. A maradék hét-nyolc százaléknyi esetben szórják szét a halott hamvait az erre kijelölt parcellában – tudtuk meg Herczeg Anikótól, a Kecskeméti Városüzemeltetési (KVÜ) Nonprofit Kft. temetőgazdál­kodási ágazatvezetőjétől.

Mint elmondta, az urnás temetkezés térnyerésében egyrészt a szokások változása állhat: mind kevesebben ragaszkodnak a régi hagyományokhoz. De szerepet játszhatnak nyilván az anyagiak is, hiszen a koporsós temetkezésnek jóval magasabbak a költségei. Maga a koporsó is drágább (120 ezer forintnál kezdődik az ára, míg az urnáé 12 ezernél), és a méretek miatt a kapcsolódó szolgáltatások is többe kerülnek. Az urnát ráadásul az összes sírhelytípusba be lehet helyezni, urnafalba, kolumbáriumba, urnasírkertbe, földhantos sírhelyre és haza is lehet vinni.

A közgyűlés által a városi temetők fejlesztéseire elkülönített forrás egy részét idén ezért az urnás sírhelyek bővítésére fordították. Egyedibb kivitelben öt darab urnaoszlopot építettek, egyenként 14 egyszemélyes urnafülkével, ezeket elektromos örökmécses világítja meg. Készült egy 150 fülkés urnafal is szintén egyszemélyes fülkékkel, és rendelkezésre áll az urnasírkert a ravatalozó mögött, ahol még két-három sor kiépítésére van hely (itt kétszemélyes nyughelyek vannak). Míg korábban meg lehetett előre váltani az urnasírhelyet, ma már erre nincs lehetőség.

Még a nyár elején kezdődött el a régebbi urnafalak felújítása. Tizennégy falat és összesen 1031 urnafülkét érintettek a munkálatok, melyek a reméltnél gyorsabban haladtak, így jóval a Halottak napja előtt végzett a megbízott sírköves vállalkozó.

Leginkább az urnákat tartó belső faszerkezet megújítására és megerősítésére volt szükség,

ugyanis a falécek több helyen korhadtak, mozogtak és már nem tartották megfelelően a felcsavarozott fedlapokat, azok itt-ott ferdén álltak, egymáson ültek. Pluszlécek felszerelésével sikerült ezeket a problémákat megoldani (ez természetesen nem jelentett költséget a hozzátartozóknak). Herczeg Anikó hangsúlyozta, az elkövetkező években folytatják a felújítást, hiszen még hátravan kétezer urnafülkényi fal.

A temetőgazdál­kodási ágazatvezető azt is elárulta, hogy a fülkék megnyitásakor minden egyes urnát címkével is azonosították, illetve ellenőrizték egyáltalán a meglétét. Ez utóbbi mozzanat esetleg furcsának tűnhet, de mint Herczeg Anikó elárulta, bizony szükség volt a tételes számbavételre, volt ugyanis olyan fülke, ahol egy urnakivételi megrendelés alkalmával kiderült, a hamvakat tartalmazó edény nincs a helyén. Természetesen a cég munkatársai utánanéztek a nyilvántartásokban a „rejtélynek”, mulasztásra nem bukkantak, és kiderült, vélhetően valamelyik családtag nemes egyszerűséggel lecsavarozta a fedlapot, és elvitte az urnát. De arra is akad példa, hogy a korábban otthon őrzött hamvakat visszaviszik a temetőbe, és elássák egy közeli családtag sírhantjában. Ezzel az a baj, hogy ha egy ilyen sírnál később koporsós temetés lesz, viszont a KVÜ nem tud a földben lévő urnáról, akkor ásás során esetleg eltörhet.

Ezért Herczeg Anikó kéri, hogy ha valaki urnát kíván egy sírnál elhelyezni, az irodájukban mindenképpen jelezze.

Ugyanígy kiemelten fontos lenne, hogy a hozzátartozók, örökösök a levelezési címükben történő változásokról értesítsék a Városüzemeltetési Kft.-t. Ennek a lejárt sírok megváltása ügyében kiküldött tájékoztatóknál lehet a legnagyobb jelentősége, ugyanis idén 950 levelet postázott ajánlottan a cég, ennek a fele azonban visszaérkezett, mert a címzett már nem a megadott helyen lakik.

Érdekesség, hogy nagy családi sírhelyekre egyre kevésbé van igény, ezért manapság már alig építenek kriptákat. Idén három darab hatkoporsós kripta készült, jövőre néhány négykoporsós van tervben.

Pótolták a műalkotást – várhatóan több kamera lesz a tolvajok ellen

Pár éve ismeretlenek Kocsis Pál síremlékéről ellopták a Kossuth-díjas magyar szőlőnemesítő igen nagy, ötvenszer ötven centiméteres bronzportréját (az alkotást tartó fémrudak átvágásával). A tettesek és sajnos a mű sem került elő. Most sikerült pótolni a hiányt, Szemők Zsuzsanna szobrászművész készítette el ugyancsak bronzból az eredetihez hasonló új bronzdomborművet, mely jelen formában talán lopásbiztos, ugyanis a sírkőhöz van erősítve.