Új, térköves út épül a borotai temetőben

Térkővel kirakott új járda épül a borotai temetőben a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból. A temető felújítása mellett megújítják a Petőfi Sándor utca egy szakaszát is a településen. A két beruházás együttes értéke több mint 25 millió forint.

A néhány ezres lelket számláló település központjától néhány utcányira található a régi temető, így nem kell túl messzire menni senkinek ahhoz, hogy elhunyt szerettei sírját meglátogassa. Annál több kellemetlenséget okozott viszont eddig nyáron a poros, télen pedig a sáros út, ami a temetőt kettészeli. Az önkormányzat már korábban elkezdte a temető fejlesztését, a Leader konstrukció keretében épült meg az új kerítés. A Magyar Falu Program keretében több mint 4,2 millió forint támogatást nyert a borotai önkormányzat, ebből az összegből épül a mostani ütemben a Deák Ferenc utcai bejáratától a temető belseje felé háromszáz négyzetméteren az új járda.

– A nagy forgalmú utak építéséhez használt kövekből készült az alap, amit finomszemcsés murvával terítenek be, és arra rakják ki az építőmunkások az önkormányzat által biztosított térkőből és szegélykövekből egészen a dombon álló feszület lépcsőjéig az új utat. A fejlesztésnek köszönhetően a temetőbe való bejutás és a sírokhoz való eljutás az idősebb és mozgásukban korlátozott lakosoknak, hozzátartozóknak is elérhetővé válik, mindamellett a beruházás után esztétikailag is egy szebb környezet alakul ki, ami jelentősen javítja a településképi megjelenést is – mondta Kissné Tóth Renáta, a falu polgármestere.

A szakemberek két hete kezdték el az útépítést. A kivitelezést a Kovabau Köve Kft. végzi, a munkálatok nagyjából a felénél tartanak.

A Magyar Falu Program keretében további 21 millió forintot nyert az önkormányzat a Petőfi Sándor utca Táncsics utca és Dózsa György utca közötti szakaszának felújítására. A meglévő aszfaltburkolat elöregedett, több helyen kipörgött és néhol kikátyúsodott, ezért főként sötétben nem kevés bosszúságot okozott az itt lakóknak és az erre közlekedőknek. Az önkormányzat ügyelt arra is, hogy még az útépítési munkálatok megkezdése előtt a szolgáltatóval egyeztetett a tervezett ivóvízhálózat felújításáról, így azokat a munkálatokat előbbre hozta a szolgáltató, ennek köszönhetően pedig nem kell majd felverni az elkészült új aszfaltot.

– A Petőfi Sándor utca útépítési munkálatai hétfőn kezdődtek és várhatóan pénteken be is fejeződnek, az aszfaltozásra előreláthatólag szerdán vagy csütörtökön kerül sor – tájékoztatott a polgármester, aki türelmet kért az utca lakóitól a felújítás idejére. A kétirányú forgalmat bonyolító Petőfi Sándor utca a közösségi közlekedés mellett számos telephely és intézmény közlekedési forgalmát is biztosítja, ezért is fontos a felújítása. A teljesen tönkrement felületet az útalapig visszabontják, majd az előkészített útfelületre öt plusz egy centiméter vastagságú aszfalt kopóréteg kerül bitumenemulziós alákenéssel. Az útburkolat továbbra is négy méter széles lesz, a padkákat mindkét oldalon egy méter szélesen alakítják ki, így az út teljes szélessége hat méter lesz.

A polgármester elmondta, bízik abban, hogy a mostani útépítés is, valamint a későbbiek során tervezett beruházások, fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a falu megőrizze népességmegtartó erejét, hogy az itt élők ne akarjanak máshova költözni.