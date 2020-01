Új szárnyat építenek az orvosi rendelők mellé

A hartai polgármester bővítené és részben értékesítené a nagyközség központjában lévő ingatlant.

Épületszigetelés, nyílászáró- és tetőcsere után teljes belső felújításon is átesett a Semmelweis téri orvosi rendelő, amely többféle egészségügyi szolgáltatásnak (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) ad otthont. Az ingatlannak kissé bonyolultak a tulajdonosi viszonyai, hiszen az önkormányzaton kívül két magánszemély is birtokolja, de sikerült megegyezniük abban, hogy összegészében újítsák fel, jelentette be a nagyközség vezetése. A több tízmillió forintos projektet most folytatják: új épületszárny készül hozzá, ezzel pedig reményeik szerint minden szolgáltatás egy helyre kerülhet. Mindeközben szeretnének megválni egy, a település tulajdonában lévő lakástól.

– A pénzügyi zárás még folyamatban van. Belügyminisztériumi pénzből, közel 12 millió forintból tudtuk felújítani az orvosi rendelőnket – nyilatkozta Dollenstein László. A polgármester elárulta: a tavalyi projektjeikről elmondható, hogy amit a területi pályázati keretből nem sikerült megszerezni, azt a Belügyminisztériumhoz pályázva igen, így megvalósíthattak minden olyan beruházást, amit terveztek. – Arra külön büszkék vagyunk, hogy ezt teljesen magunktól oldottuk meg: saját szervezésben, helyi mesterekkel – foglalta össze.

A Magyar Falu Programban is folyamatban van egy pályázatuk, ami szintén az orvosi rendelőhöz kapcsolódik: kibővítik a már felújított épületet. Erre a célra, egész pontosan egy 48 négyzetméteres új szárny építésére, 30 millió forintot nyertek. A beruházás támogatói okirata már a kezükben van, jegyezte meg a polgármester. Ha az időjárás kegyes lesz, már télen elkezdik a munkát. Az orvosi rendelőket felölelő ingatlant egyébként nem csak a nagyközség birtokolja: magántulajdonban van a hozzá tartozó fogorvosi rendelő, illetve egy lakás is, ami nem egészségügyi dolgozóé. Ezt a helyzetet a saját szárnyuk eladásával oldanák fel.

– A közös tulajdonból szeretnénk kiszállni, ezért a mi százszázalékos tulajdonunkban lévő épületrészt megnagyobbítjuk, ami azt jelenti, hogy oda fogjuk tudni átvinni a két háziorvosi, illetve egy gyermekorvosi szolgálatunkat, aztán, a fenntartási kötelezettség lejárta után, a közös tulajdonú épületrésztől szeretnénk megszabadulni – magyarázta.

Az értékesítésére jó esélyt lát a polgármester, hiszen egy központban lévő, 85 négyzetméteres lakásról van szó, de arra is van már elképzelés, ha belátható időn belül mégsem sikerülne korrekt áron eladni – ebben az esetben a védőnői szolgálat veheti birtokba.

– Az épület jó célt szolgál majd, mert vagy minden egészségüggyel kapcsolatos tevékenységünk egy helyre kerül, vagy el tudunk adni egy lakást, miközben egy helyen tudhatjuk az orvosi rendelőket – summázta az opciókat Dollenstein László.