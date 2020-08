Új szárnnyal bővül és megújul a szeremlei óvoda

Nagy volumenű beruházás zajlik jelenleg Szeremle óvodájának épületében. Az intézmény bővítésére és felújítására közel 150 millió forintot nyert a közelmúltban a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból.

– A gyerekeket ­érintő foglalkoztatóhelyiségek teljesen újak lesznek, egy új óvodaszárnyat építünk. Az új épületbe kerülnek át a csoportszobák, itt alakítjuk ki a tornatermet és vizesblokkot. Az ebédlő és a melegítőkonyha a meglévő óvoda épületében kap helyet. Bár két óvodáscsoportnak is lenne hely az épületben, de jelenleg csak harmincfős létszámunk van – mondta el Varga György ­polgármester.

A projekt befejezését az év végére tervezik.

A polgármester ­elmondta továbbá, hogy az óvodai beruházással párhuzamosan az egészségház felújítása is zajlik, ahol energetikai korszerűsítést végeznek. A teljes épület hőszigetelést kap és a fűtési rendszert is kicserélik. A Magyar Falu Programban az egészségház felújításához közel 28 millió forintot nyert a település, melyhez 1,9 millió forint önrészt tesznek hozzá.

Szintén a Magyar Falu Program pályázatból tudják kicserélni az Új sor utca és a Zrínyi utca burkolatát, erre a felújításra harmincmillió forintot hívott le Szeremle község önkormányzata – mondta el Varga György.

A további tervek között szerepel az egészségház akadálymentesítése, a művelődési ház felújítása és eszközfejlesztésre is beadtak egy pályázatot. Az új Magyar Falu Programban az önkormányzati hivatal korszerűsítésére, bővítésére szeretnének újabb pályázatot benyújtani, reményeik szerint ezzel be is fejeznék a hivatal teljes rekonstrukcióját.

Az Új sor és a Zrínyi utca burkolatfelújításához ezekben a napokban kérik be az ajánlatokat, a tervek szerint őszre készülhet el a beruházás.