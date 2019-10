Új sportcentrumot avattak a halasi Rákócziban

Átadták az új sportcentrumot a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium Majsai úti új oktatási központjában. A magyar kormány 150 millió forinttal támogatta a beruházást, amelyhez ugyanekkora támogatást kapott az iskola a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyétől is.

Az új sportközpont a kollégiumi ebédlővel szemben épült meg, építési munkálatai közel egyéves előkészítést igényeltek. A fejlesztés során a városban leginkább Tekóként ismert katolikus gimnázium egy kétszintes testnevelési és szabadidős létesítménnyel gazdagodott, ahol többek között két, összesen mintegy 230 négyzetméteres tornaterem, egy 60 négyzetméteres előcsarnok, 140 négyzetméteres szertár és egy 50 négyzetméteres konditerem is épült. Az épületben összesen mintegy 600 négyzetméter hasznos területet alakítottak ki.

– Az elkészült sportcentrum új sportágak bevezetésével komoly lehetőséget kínál majd az iskola tanulói számára, és tovább javítja a fiatalok általános egészségügyi állapotát – hangzott el az átadóünnepségen, ahol Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta azt is, hogy ezt a célt szolgálják a bevezetett napi testnevelésórák is, valamint a kiemelt kormányzati célként megfogalmazott iskolai sportberuházások is. A képviselő szerint minél hamarabb ráébrednek a fiatalok az egészséges életmód fontosságára, annál többet tehet az iskola is a testi-lelki fejlődésük érdekében.

Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke avatóbeszédében kiemelte, hogy az új sportközpont egyben egy közösségi tér is lesz a fiatalok, az iskola tanárai és többi dolgozója, valamint az ide betérők számára, ahol a mindennapi emberi kapcsolatokat is lehet építeni.

Téglás László igazgató a beruházás körüli rengeteg feladatról beszélt és köszönetet mondott a támogatóknak, a kivitelező cégeknek, valamint a megvalósítás érdekében közreműködő valamennyi szakembernek, iskolai munkatársnak és a diákoknak, akik mostanra birtokba is vehették az új sportkomplexumot.

A testnevelési központban a hagyományos tornaórák mellett, bowlingozhatnak és fallabdázhatnak is a diákok, valamint a betérő vendégek. A bowlingpályát mindjárt az ünnepélyes átadó után kipróbálta Bábel Balázs érsek és Bányai Gábor is, mindketten elégedetten nyilatkoztak a kivitelezők munkájáról.