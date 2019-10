Új segítő központot adtak át Tabdin

A szociális alapellátás színvonalának az emelését segíti elő az a beruházás Tabdiban, amely negyvenmillió forintba került. Az egykori szövetkezeti irodát újították fel az elmúlt hónapokban, ehhez nyújtott több tízmillió forintos támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program.

A hétvégi szüreti napon Rideg László megyei önkormányzati elnök adta át jelképesen a falu közönségének az intézményt. Fábián Sándor polgármester avatóbeszédében elmondta, hogy 2016-ban pályázták meg a projektet, tavaly közbeszerzést írtak ki, idén pedig elkészült.

– Az intézményben a szociális étkeztetést lehet fenntartani, továbbá kialakítottak egy ételmelegítőt is. Az épületben kapott helyet a családsegítő, a házi segítségnyújtó szolgálat, és a falugazdász is itt dolgozik, valamint a védőnő is ebben az épületben kapott helyet – hangsúlyozta a polgármester.

Az avatóünnepségen az erdélyi testvértelepülés, Vérvölgy elöljárói is részt vettek, valamint Debren vezetői, Bogdán Ferenc és Tóth Sándor is osztoztak a tabdi polgárok örömében.

A szüreti nap során a falu mögött megépített külterületi utat is átadtak. Ennek köszönhetően a nagy teherautók elkerülik majd a falu főutcáját, amikor az egyik nagyobb cég áruit szállítják.