Új rendet vezettek be a kecskeméti városházán

„Egyablakos” ügyintézést vezettek be a kecskeméti önkormányzatnál, a képviselők bármilyen panasszal, javaslattal, kérdéssel, kéréssel hivatalosan csak a hatósági irodavezetőt kereshetik meg, ő a kijelölt kapcsolattartó. Az ellenzék nem örül, a polgármester szerint viszont az új rend megkönnyíti majd a képviselők munkáját.

„Polgármester Asszony a hatékonyabb ügyintézés érdekében ún. »egyablakos« ügyintézést kíván kialakítani, ezért a jövőben a hivatalt, önkormányzatot, városrészt érintő bármilyen problémával (pl. panaszok, javaslatok, közérdekű bejelentések, észrevételek, kérdések, kérések, stb.) személyesen, telefonon, e-mailben dr. Bodóczky Judit irodavezető asszonyt szíveskedjenek megkeresni, aki a problémák teljeskörű kezelését és a koordinációt fogja ellátni” – dr. Határ Mária jegyző levelét múlt hét szerdán kapták meg a kecskeméti önkormányzati képviselők.

Szőkéné Kopping Rita, a Szövetség a Hírös Városért képviselője hozta először nyilvánosságra.

„Ezek szerint nem beszélhetek közvetlenül senkivel, nem írhatok közvetlenül senkinek emailt és nem mehetek be senkihez a hivatalban, a választókerületemet érintő dolgaimat intézni. Tehát jegyző asszony, gondolom a PM Asszony utasítására, beíratott bennünket a bölcsődébe.” – írta ki közösségi oldalára az ellenzéki politikus, hozzátéve: „Tisztelt Polgármester Asszony! Lehet ezt így játszani. De ez Önre fog égni!”

Király József (szintén Szövetség) a Baon.hu-nak elmondta: ő már a levél előtt szembesült az új rend bevezetésével, ugyanis ugyancsak szerdán felhívta az önkormányzat egyik munkatársát, hogy a segítségét kérje, a múlt heti lakossági fórumán elhangzott egyes panaszokra milyen írásbeli választ adhatna a közösségi oldalán keresztül.

– Azt a választ kaptam, hogy ne haragudjak, de le vannak tiltva, nem mondhatnak semmit – mondta Király József, aki elképesztőnek nevezte a történteket, és értetlenül áll az ügy előtt.

– A magam, de szerintem képviselőtársaim nevében is mondhatom, soha nem szaladgáltunk be fölöslegesen a polgármesteri hivatalba. Én legalábbis mindig bejelentkeztem az adott ügyben illetékes hivatali munkatárshoz, és időpontra mentem. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az e-maileket kinek kell küldeni – mondta a Szövetség politikusa, aki kijelentette: fogalma sincs, hogy fog az új ügyintézési módszer működni, de véleménye szerint azonnal frakcióvezetői egyeztetésre van szükség.

– Az önkormányzatiság elmúlt harminc évében nem fordult elő Kecskeméten, hogy egy képviselő nem intézheti személyesen az állampolgárok ügyeit. A változtatások lassítani fogják, személytelenné, bürokratikussá teszik az ügyintézést. Így az állampolgárok jogai fognak sérülni – jelentette ki Király József.

Nem korlátozás, hanem lehetőség – a polgármester válasza

Az ügyben természetesen kerestük az önkormányzatot. Szemereyné Pataki Klaudia polgármestertől kérdéseinkre a következő választ kaptuk:

„Az úgynevezett „egykapus„ ügyintézés nem korlátozás, hanem egy lehetőség a képviselőknek. Az elmúlt évek folyamán is rendszeresen felmerült az a képviselői igény, hogy szükségük volna egy kijelölt hivatali kapcsolattartóra. Ez jelentősen megkönnyítené a képviselők munkáját, hiszen nem nekik kell járniuk az irodákat az információkért, több idejük jutna a választókra. Jelenleg mindkét frakcióban sok új képviselő ül, nekik még nehezebb. Az ügyek többsége ugyanis egyszerre több osztály hatáskörébe tartozik, párhuzamosan folyik a munka, és egy-egy képviselői kérdés kapcsán nincs aki összefogja, koordinálja a válaszadást.

Szintén szükséges, hogy a képviselői kérdéseknek és válaszoknak egyaránt írásos nyoma is legyen, legalább elektronikus levél formájában. Ennek előnye, hogy nincs félreértés, visszakereshető, a képviselők pedig a levél birtokában a lehető legpontosabb információval rendelkezhetnek egy adott ügyben. Ez megkönnyíti számukra a velük kapcsolatban álló polgárok, szervezetek tájékoztatását is.

Ilyen előzmények után jelöltünk ki hivatali kapcsolattartót. Ez nem azt jelenti, hogy a képviselők és a köztisztviselők nem lehetnek kapcsolatban egymással, vagy nem beszélhetnek egymással. Ez nonszensz volna és nem is életszerű. A változás az, hogy a hatósági iroda vezetője minden ügyben kapja meg írásban a kérdéseket, és a megfelelő koordinációt követően fogja össze, illetve adja meg az írásos választ. Ez tekinthető majd hivatalos kapcsolattartásnak. Az iroda úgy humánerőforrás, mind szakmai felkészültség szempontjából hatékonyan képes elvégezni a feladatot.

Amennyiben az új modell működik majd, akkor sokkal gördülékenyebb lesz a mostaninál. Addig kétségtelenül a hivatalra ró plusz terheket, de minden változásnak van egy átmeneti időszaka. Kértem a vezetőket, középvezetőket hogy segítsenek bevezetni, elfogadni és elfogadtatni az új modellt, amely február 5. óta működik.”