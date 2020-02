Új raktárközponttal gazdagodott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kedden átadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új raktárközpontját, ahol az egyesület az adományok fogadását és elosztását végzi. A raktárközpont a karitatív szervezetek szorosabb együttműködését lehetővé tevő pályázat keretében valósult meg.

Kedden ünnepélyes keretek között átadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Logisztikai és Raktárközpontját Kecskeméten, az egyesület Matkói úti telephelyén. A 2000 négyzetméter alapterületű raktárépület a Karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja elnevezésű EFOP pályázaton belül valósult meg, összesen több mint 92 millió forint értékben. A kivitelezés 2017 januárjától 2019 december végéig tartott. A raktárközpontban bútor, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, élelmiszerek, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas raktárrészeket alakítottak ki, ezek mellett helyet kaptak az önkéntesek munkavégzésére szolgáló válogató helyiségek és szerelőműhelyek. Az egyesület munkatársai a jövőben a raktárközpontban végzik az adományok fogadását és elosztását. Az átadó ünnepségen az Aurin Lánykórus műsorát követően dr. Jeney Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi régiójának régióvezetője köszöntötte a jelenlévőket.

Az átadón Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Karitatív Tanács elnöke mondott köszöntőt, melyben a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot méltatta. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ha valaki segítségre szorul és elesett, nem várhatja, hogy csupán mások segítsék ki helyzetéből, hanem a maga erejét is latba kell vetnie.

– Az itteni tapasztalat azt mutatja, hogy az egyik oldalról megvan a segítségnyújtás, szállással, otthonnal, étkezéssel és ruhával. A másik oldalról ott van az elvárás, mellyel lehetőséget nyújtanak a rászorulónak, hogy ők maguk törjenek ki abból az élethelyzetből, amibe belekerültek. A méltóságot úgy adjuk vissza, hogy segítünk, de a másik oldalról elvárjuk a közösségért és saját magáért való tevékenységet – mondta Soltész Miklós és emlékeztetett arra, hogy a Máltai módszer mintát nyújtott az országos hajléktalanellátás átalakításához is.

Soltész Miklós beszélt az Európában egyedülálló pályázatról – melynek része a Máltai új raktárközpontja is –, aminek eredményeképpen nagy előrelépés történt a karitatív szervezetek életében. Hat nagy karitatív szervezet tartozik a Karitatív Tanács tagjai közé, ezen felül három kisebb szervezet is csatlakozott, a kilenc szervezet összesen 4,5 milliárd forint támogatást kaptak (a nagyok egyenként kerekítve 650, míg a kisebbek 200 milliót). Ennek célja az volt, hogy olyan raktárbázisok alakuljanak ki szerte az országban, melyek segíthetik mind a hazánkat, mind a távolabbi, adott esetben katasztrófa sújtotta országokat célzó karitatív tevékenységeket is. Így 37 településen 40 projektet valósítanak meg, melynek egyike volt a kecskeméti raktárbázis megépítése.

Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy karitatív szervezetek szorosabb összefogását és jobb szervezettségét lehetővé tevő projekt megvalósítását számos természeti krízishelyzet is indokolta. Az államtitkár elmondta, hogy ugyan a következő uniós finanszírozási időszak támogatásának arányáról nem született döntés, de a kormány tervei szerint az új uniós ciklusban is ötmilliárd forintot fordítanának hasonló programokra.

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke köszöntőjében tolmácsolta a máltaiak üzenetét, ami a hit védelme és a rászorulók támogatása. Céljuk az egészséges életszemlélet átadása a világban, ami csak a hit felől indulhat el és hangsúlyozta, hogy a világot csak az áldozat, a másik ember szolgálata mentheti meg, mely egyben a keresztényi értékeket örökségét is jelenti. Ez az örökség hozza létre másokat szolgáló a karitatív intézményeket is.

A köszöntők és az új épület bejárása után szakmai nap kezdődött.