Új parancsnoka van a kalocsai fegyháznak

Soczó László György büntetés-végrehajtási ezredest január 1-től Pintér Sándor belügyminiszter kinevezte a Kalocsai Fegyház és Börtön élére.

Tavaly február 1-je óta a megbízott börtönparancsnok Ambrus Lajos bv. alezredes volt. Soczó László György eddig a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokaként dolgozott. Számára a kalocsai régi-új munkahely, tudtuk meg a sajtóban korábban megjelent életrajzából, hiszen már dolgozott itt parancsnokhelyettesként.

Soczó László bonyhádi születésű, 43 éves. Felsőfokú tanulmányait levelező tagozaton végezte el, a Pécsi Tudományegyetem személyügyi szervező szakán, majd a szombathelyi és medinai sorkatonai szolgálatot követően hadnagyként lett biztonsági tiszt, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Később felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyamot végzett, és megbízással, majd kinevezéssel lett biztonsági osztályvezető, aztán parancsnok, ugyancsak Szekszárdon.

A Kalocsai Fegyház és Börtönnek 2010-ben volt megbízott parancsnokhelyettese, de innen is visszavezette az útja Szekszárdra, ahol osztályvezető lett, mígnem 2017-ben kinevezték a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet élére. Itteni munkájával párhuzamosan tett rendészeti szakvizsgát és elvégezte a mester vezetőképzést is. Ezután került Sopronba, majd most újra Kalocsára, tudomásunk szerint kinevezéssel.