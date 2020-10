Új oltár és szószék várja a hívőket a halasi templomban

A kívül és belül megújult kiskunhalasi Szent Péter és Pál apostolok templom felszentelésének 250. évfordulója október 6-án volt. A jubileumi eseményre emlékezve az elmúlt vasárnap templomszentelési nagymisét tartottak, amelyet Burányi Roland, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szeretetszolgálatának lelki vezetője celebrált.

A múlt vasárnapi nagymisére várták Michael August Blume-ot, Ferenc pápa nagykövetét is, de a koronavírus-járvány miatt ez elmaradt, a pápai nuncius egy későbbi időpontban pótolja majd a kiskunhalasi látogatását. Ugyanígy az a tervezett alkalom is csúszik, amelyre a Halason szolgált atyákat készültek meghívni, de ezt is valamilyen formában pótolni fogják – tudtuk meg Hozdik Zsolt plébá­nostól.

A két és fél évszázados jubileumi esemény kapcsán az elmúlt egy évben több ünnepi alkalmat is tartottak a kiskunhalasi alsóvárosi templomban, ahol tavaly Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes atya, az évente több millió zarándok által felkeresett częstochowai kegyhely – Lengyelország lelki fővárosa – kolostorának házfőnöke volt a vendég. Tavaly decemberben pedig Stanisław Dziwisz lengyel bíboros, Szent II. János Pál pápa egykori személyi titkára szentelte fel a néhai egyházfő tiszteletére emelt oltárt és helyezte el a szentatya vérereklyéjét az oltáron.

A jeles évforduló alkalmából készült egy új oltár és oltártér-bútorzat is, amely azonban a koronavírus-járvány és a szállítási problémák miatt április helyett csak az elmúlt héten érkezett meg – mondta el Hozdik Zsolt plébános, aki a tulajdonában lévő új csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor hiteles másolatát a templom szentélyében helyezte el. Az oltáron egy gyönyörű faragott dombormű is látható, amin az egyházmegye első érseke, Szent Asztrik átadja a II. Szilveszter pápától hozott Szent Koronát Szent István királynak.

Közel fél évszázad után az akkor ideiglenes használatra szánt préselt falemez oltár és szószék helyett is méltó, az előírásoknak is megfelelő oltár érkezik a templomba, amely szintén fából készül, mozdítható lesz, alakzata és színei a hátsó régi nagy főoltár mintáit és a templom színeit követi majd – számolt be Hozdik Zsolt, aki elmondta azt is, hogy az oltár alkotója – az oltárokat és több magyarországi köztéri szobrot is készítő, sokszorosan díjazott fafaragó művész – Demeter József, akit Böjte Csaba ajánlására választottak.