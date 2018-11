Új műtéti eljárások a kiskunfélegyházi városi kórházban

Egy éve indult el az egynapos sebészet a kiskunfélegyházi városi kórházban. Az eltelt hónapokban folyamatos volt az intézmény szakmai fejlődése.

Ezúttal is újabb örömhírről számolt be lapunknak dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes. Elmondta, még ebben az évben elindítják a lézeres vese- és epekőzúzásokat. Az új eljárást hazánkban még nagyon kevés helyen alkalmazzák, Félegyházán két orvos végzi majd ezeket a műtéteket.

A főigazgató-helyettes arról is beszámolt, hogy a kezdeti ortopédiai és traumatológiai beavatkozások februártól kiegészültek hasi sebészeti, júniustól pedig urológiai műtétekkel. Mint például a termoterápiával, azaz prosztata-hőkezeléssel. Azt is elmondta, hogy a vese- és epekőzúzások mellett prosztataműtéteket is végeznek a jövőben a félegyházi egynapos sebészeten.

Körtvélyessy Andrástól azt is megtudtuk, hogy a szemészeten új, korszerű vizus tábla segíti a látásélesség meghatározását. A fizioterápiás részleg szolgáltatásai pedig úgynevezett rövidhullámú készülékkel váltak majdnem teljeskörűvé. Örömmel számolt be arról is, hogy egy jótékonysági felajánlásnak köszönhetően sikerült színesre festetniük a krónikus belgyógyászat valamennyi kórtermét, a kellemes színek nagyban javítják a betegek és az ott dolgozók közérzetét.

