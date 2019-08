Új műsorral lépett fel Amerikában a Kecskemét Táncegyüttes

Három hétig az Egyesült Államokban turnézott a Kecskemét Táncegyüttes felnőttcsoportja. Először a New York-i és a philadel­phiai magyar közösségnek, azután Washingtonban és Atlantában mutatták be műsorukat, majd Magyarországról érkező csoportként csaknem negyedszázadnyi kihagyás után részt vettek Waynesville-ben az Észak-Karolinai 36. Folkmoot Nemzetközi Fesztiválon.

Nagyszerű élményekkel tértek haza a Kecskemét Táncegyüttes tagjai az amerikai turnéról. Az utazás amellett, hogy rendkívül szép emlékeket szerzett minden táncosnak, az együttes számára is mérföldkő volt. Most először léptek fel az Amerikai Egyesült Államokban. Az utazásról Lángné Nagy Mária, a Hírös Agóra közművelődési vezetője mesélt, aki mint a táncegyüttest segítő szakember vett részt a turnén. A csapatot rajta kívül 24 táncos és 4 népzenész alkotta.

– Az amerikai turnéra Büszke verbunk Kecskemétről címmel egy teljesen új műsort állított össze az együttes. A turné első részében három városban a Pennsylvania állambeli Bartóban, Washingtonban és Atlantában – adtunk egy-egy órás műsort a magyar közösségek számára – elevenítette fel az első napok emlékeit Lángné Nagy Mária. – A repülőnk New Yorkban szállt le, majd mikrobuszokkal mentünk tovább. Az első állomás Barto volt, ahol a Magyar Tanyán táncoltunk. Az erdő ölelte magyar üdülő-, kulturális és sportközpontban nagyon sok környékbeli, Philadelphiában és New Yorkban élő magyar tette tiszteletét, hogy megnézzék műsorunkat. A második helyszín Washington DC mellett az arlingtoni Marymount Egyetem volt, melynek előadó­termébe várták a magyar közösségeket. A műsorunkat a Washingtoni Magyar Ház szervezte meg. Ismét nagyon szép sikert arattunk. A harmadik állomásunkra, Atlantába már repülővel utaztunk. A Georgia Hungarians Club szervezésében Woodstock településen mutattuk be műsorunkat, melyre Atlanta körzetéből érkezett a szép számú közönség.

Az amerikai turné fő célja a Folkmoot Fesztiválon való fellépés volt. Az atlantai bemutató után azonnal átvitték a kecskeméti táncosokat Waynesville-be, mely helyet adott az Észak-Karolinai 36. Folkmoot Nemzetközi Fesztiválnak. Már maga az utazás is emlékezetes marad, hiszen az Appalache-hegység gyönyörű vidékein keltek át a táncosok.

A tíznapos fesztiválon több nemzet képviseltette magát. A Kecskemét Táncegyüttes mellett volt kolozsvári román, Bahama-szigeteki, egyiptomi csapat, valamint az amerikaiaktól több country és cseroki indián, valamint spanyol együttes. A spanyol táncokat bemutató csoport Charlotte városából érkezett, főként spanyol ajkú közösségekből. Az amerikai folklór vonalat pedig a cseroki csapat erősítette. A cseroki indiánok keleti törzsének ősi lakhelye Észak-Karolina ezen tája, leszármazottaik kiemelt népcsoport a környékben. A Folkmoot fesztiválon felléptek táncosaik, zenészeik és mesemondóik is. A Kecskemét Táncegyüttest elvitték Cherokee-ba is, ahol közelebbről megismerhették hagyományaikat.

– A Kecskemét Táncegyüttes tagjai szerencsésen hazatértek, most pedig már készülnek az újabb fellépéseikre.