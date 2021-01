Új módszerekkel mutatják be a természettudományokat

Egészen új oldaláról ismerhetik a természettudományokat a TIT Élményközpont online óráit hallgató diákok. Látványos kísérleteket láthatnak, tippeket kaphatnak otthoni megvalósításukhoz, és a tananyagon kívüli mélyebb ismeretekre is szert tehetnek.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) által működtetett élményközpont célja, hogy megszerettesse a természettudományos tantárgyakat a diákokkal.

– A digitális ismeretátadás vagy a digitális kommunikáció sokkal jobban ismert és alkalmazott technika a tizenévesek körében, mint a felnőtteknél. Az a tapasztalatunk, hogy a kicsik és a tizenévesek is szívesen követik a látványos, színes, digitális tartalmakat. Sőt, ez a korosztály a legaktívabb is – osztotta meg tapasztalatait Szabics István, a TIT megyei igazgatója.

Az alsóbb évfolyamosoknál a természettudományokat játékos oldalról közelítik meg, ezzel is elvetve a csíráját a későbbi érdeklődésüknek.

A felső tagozatosoknál már nem titkolt törekvésük, hogy a pályaválasztás során a természettudományok irányába kalauzolják el őket.

A középiskolásoknál pedig a meglévő tudásuk bővítése az elsődleges célkitűzés, mely különösen az emelt szintű érettségihez és a felvételikhez nyújt hasznos segítséget.

Az Élményközpont online órái ebben a tanévben délutánonként érhetők el. Az alsósoké 14 és 14.45, a felsősöké 15 és 15.45, míg a középiskolásoké 16 és 16.45 között hallgathatók meg a TIT Élményközpont Facebook-oldalán. Az órák élőben mennek, az előadók, a szaktanárok a TIT épületében kialakított stúdióban adják le az anyagot, mutatják be a kísérleteket. Mivel élők és interaktívak az órák, a diá­kok kérdezhetnek is. Több iskolában a gyerekek tanítás után együtt nézik meg az órákat. A felvételek a későbbiekben bármikor vissza is nézhetők.

A tantárgyak közül továbbra is a legnépszerűbb a csillagászat Szűcs László és Balog Gábor tolmácsolásában, de nagy az érdeklődés a többi tantárgy iránt is. Például január első hetében a csillagászati órát élőben több mint 300-an nézték, a robotikát 236-an, a környezetvédelmet 227-en, a kémiát 207-en, a fizikát 176-an, a járműépítést 110-en, a kriminalisztikát 105-en, illetve az akusztikát és a járműtechnikát is mintegy 100-an.

– A látványos kísérletekkel és érdekességekkel illusztrált, iskolában nem feltétlenül tanított vagy bemutatott tartalmak rendkívül népszerűek a diákok körében. Például az egyik leglátogatottabb óra a középiskolások körében Sikó Dezső szaktanár fizikafelvételi előkészítője. Ugyanez a kémia terén is elmondható, Brenyó Zsóka és Mihálka Jenő órái szintén nagyon népszerűek, akárcsak a robotika Palotai Andrással és Tóth Viktorral, a környezetvédelem–biológia Lendvai Máriával, vagy a járművekkel kapcsolatos tárgyak Pap Klaudiá­val és Drahos Gáborral – tette hozzá a megyei igazgató.

A bemutatott kísérletek sokszínűek. A kémiaórán a tűzijátéktól a házilag is előállítható színes sav-bázis indikátorokig számtalan érdekességet láthattak már a diákok, melyek mind-mind megerősítik bennük a kémia iránti érdeklődést. Sok olyan érdekességet is megismerhetnek, melyek bizonyos óvintézkedések betartásával otthon – konyhai körülmények között – is megismételhetők.

Az Élményközpont európai uniós támogatás jóvoltából működik, a projektből még négy és fél hónap van hátra.

– Eddig 39 ezer diák neve szerepelt a jelenléti íveken, amely azt jelenti, hogy 8-10.000 tanuló 5-5 alkalommal is megfordult az Élményközpont programjain, ami egy nagyon jelentős létszám.

Ezekből az adatokból az látszik, hogy hatalmas érdeklődés nyilvánul meg a programok iránt – jegyezte meg Szabics István, végül hozzátette, hogy keresik a lehetőséget, hogy a projekt zárása után is folytatódhassanak a természettudományokat népszerűsítő órák.

Az ingyenes órákhoz bárki kapcsolódhat ezekben a napokban is. A szakember szerint érdemes regisztrálni a TIT Élményközpont programjaiba, tantermeibe, ahol a filmek mellett számtalan kiegészítő információ, tananyag is elérhető.