Új mérőberendezést kapott a kórházi labor

A Szent Kereszt Kórház a kecskeméti megyei központ laboratóriumával együtt pályázva szerzett be egy immunkémiai automatát, ami többek között pajzsmirigyhormonok, TSH, PSA, kardiális troponin (szintjének emelkedése infarktusra utalhat) mérésére szolgál. A szakértő a napokban, sajtótájékoztatón mutatta be a szerinte „nagyon megbízhatóan” működő gépet, megjegyezve, hogy a már meglévő kémiai automatájuk is ugyanebbe a készülékcsaládba tartozik.

– A mindkét telephelyen megforduló betegek számára nagyon nem mindegy, hogy ugyanazzal a módszerrel mérünk-e, mint Kecskeméten – magyarázta Varga Anikó a bemutatón. A klinikai biokémikus szerint a betegek ezen a készüléken mért paraméterei „minden nehézség nélkül követhetőek" és sokkal pontosabbak. A béta HCG (teherbe esést követően termelődő hormon) mérésére például eddig csak gyorsteszttel nyílt lehetőségük, de az új géppel – „ha igény lesz rá" – mostantól kérhető precízebb vizsgálat is a kalocsai kórházban. Ez az automata szintén pontosabban azonosítja a vérmérgezés tüneteit, a procalcitonin szint mérésével. A biokémikus hozzáfűzte: nagyon jó asszisztensgárdával dolgoznak a laboratóriumban, és ahogy a többi készülék esetében, ennek a kezelését is megtanulja majd minden kollégája. – Az egész laboratóriumban bevezettük a vonalkódos betegazonosítást, ami minimalizálja az adatokkal kapcsolatos tévedéseket. Ez a gép szintén vonalkóddal azonosítja a beteget: leméri az eredményeket, majd átküldi a méréseket a beteg leletére – summázta Varga Anikó.