Új levelek kerültek a születések fáira Szankon

Két évtizedes hagyomány a községben, hogy a Születések fája emlékművön helyezik el az előző évben született gyermekek nevével ellátott fémleveleket. Az anyák napjára tervezett ünnepséget – ami a járványhelyzet miatt elmaradt – vasárnap pótolták.

Az évek során háromra nőtt a fák száma, amikre ezúttal 38 új levelet csavarozhattak fel az édesapák.

Az ünnepségen a szanki óvodások és a Mayossa Hagyományőrző Egyesület táncosai működtek közre, majd Rékasiné dr. Oláh Gizella, a Születések fája megálmodója köszöntötte az egybegyűlteket. – Reméljük, hogy ezek a gyerekek mindig szankiak maradnak, bárhová is viszi őket az életük – hangsúlyozta Rékasiné, aki örömmel számolt be arról is, hogy olyan szanki származásúak gyermekeinek a nevei is felkerülnek a fára, akik már nem a községben élnek.

Varga Ferencné polgármester beszéde során elmondta, hogy 2000-ben Balatoni Tibor egri-, és Czinkóczi Mihály szanki fafaragó együtt készítették az első Születések fája emlékművet. A szoborcsoport most egy faragott könyvvel gyarapodott, amit Lovas István készített. „Az én könyvem” elnevezésű alkotásba írt sorokkal arra buzdítják a kicsiket, hogy hagyják ott a feleslegessé vált cumijukat, amiért cserébe emléklapot kapnak. A polgármester, mint logopédus is hangsúlyozta: nagyon fontos szerepe van a cumi elhagyásának a szép és érthető beszéd kialakulásában.

Az új szobrot az alkotó, Lovas István és Bartos Mónika országgyűlési képviselő közösen leplezték le. A gyermekek és családjaikra Benes Roland plébános és Kósa István református lelkész kértek áldást.

Az ünnepség zárásaként kerültek fel az új levelek a fákra, majd a családok megkongathatták a születések harangját is.