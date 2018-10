Új külsőt kapott a kisszállási tornacsarnok

Felújították a kisszállási iskola tornacsarnokát. A Sallai István Általános Iskola sportcsarnokával a kivitelezési hiányosságok miatt már a megépítése után néhány hónappal komoly gondok adódtak.

Hiába voltak az apróbb javítások, az épület évtizedek óta beázott, így az állaga az elmúlt húsz év alatt jócskán leromlott.

Zsoldos Ildikó iskolaigazgató elmondta, hogy az intézményük a fenntartó Kiskőrösi Tankerületi Központnál pályázott a felújításokhoz szükséges forrásra, eredményesen, hiszen több mint 109 millió forintot nyertek. Ebből az összegből kicserélték a tornacsarnok összes nyílászáróját, a falakat kívülről szigetelték, új esőcsatornát szereltek fel, és a külső homlokzat új borítást kapott, a tetőt lecserélték, korszerűsítették a fűtésrendszert, új, korszerű kazánt építettek be a régi helyére, és új radiátorokat is felszereltek, valamint úgynevezett termoventilátorokat is beépítettek. A küzdőtérre egy motorikusan leengedhető térelválasztó ponyvát szereltek fel, így egyszerre kettő testnevelési óra is tartható egy időben, úgy, hogy a foglalkozások nem zavarják egymást.

Mintegy tízmillió forintból az iskola emeleti folyosóját és négy tantermet is felújítottak, nagyobb részt egy másik tankerületi támogatásból, kisebb részben a kisszállási magánszemélyek adományából. Az Örökségvédelmi Hivatal engedélyével a régi hajópadlót ipari laminált parkettára cserélték a védettség alatt álló valamikori kastélyépület emeleti folyosóján és a felújított tantermekben. Megújult az iskola díszterme is, ahol a volt kisszállási pedagógusok tiszteletére emlékfalat létesítettek és helytörténeti kiállítást alakítottak ki.