Új külsőt kap Móra Ferenc szülőháza Félegyházán

A napokban kezdődött el a Móra-emlékház felújítása. Első lépésben az épület nádtetejét tették rendbe a szakemberek. A továbbiakban felújítják még az elektromos hálózatot, kívül-belül kimeszelik az épületet, illetve a kiállítás is megújul. Várhatóan augusztustól lesz újra látogatható az író szülőháza. A részletekről Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója számolt be a baon.hu-nak.

Ezt ne hagyja ki! Megkérdezték a nyírtassiak véleményét Karácsony Gergelyről (videó)

A Kiskun Múzeum vezetősége nagy hangsúlyt fektet az intézményhez tartozó épületek felújítására, így a Petőfi- és a Móra-­emlékház korszerűsítésére is, 2018 óta folyamatosan újítják fel az épületeket – nyilatkozta hírportálunknak Mészáros Márta igazgató. Elmondta, tavaly lehetőségük nyílt arra, hogy a Népi Építészeti Program keretében pályázzanak a Móra-ház felújítására. A pályázathoz a fenntartó önkormányzat biztosította a húszszázalékos önerőt, így ötmillió forintot fordíthatnak az épület megújítására.

Ebből most első lépésként a nádtetőt újíttatták fel, ezt követi a villamos hálózat korszerűsítése és a vályogfal rendbetétele, majd pedig az épület újrameszelése. A felújítás után visszakerül a kiállítás is a szülőházba, természetesen megújítva – hangsúlyozta az igazgató, aki azt is hozzátette, hogy az 1979-ben készült installációk helyett újak kerülnek az emlékházba, és azok megvilágítása is korszerűbb lesz.

Mészáros Márta arra is felhívta a figyelmet, a kiállítás megújításakor arra is ügyelnek, hogy a háromosztású parasztházba az új tárlat jól illeszkedjen.

Az épület konyhájában továbbra is Móra Ferenc édesanyjának, a kenyérsütő asszonynak állítanak emléket, bemutatva a korabeli konyha eszközeit és a kenyérsütés mozzanatait. A kisebb szobában rendezik be az édesapa szűcsműhelyét, ahol Móra Márton kaszapadját és curholó nevű bőrkikészítő szerszámát is láthatják majd az érdeklődők. Az úgynevezett tisztaszoba pedig továbbra is Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus, Félegyháza díszpolgára életútját mutatja be – sorolta az igazgató.

Mint elmondta, az épület felújítása után a kertet és a kerítést is szeretnék rendbe tenni.

Ugyanakkor nagy szükség lenne egy fogadóépületre, látogatói mosdóra és eszköztárolóra is. Terveznek az udvarra egy kemencét és egy fedett színt, ahol akár rendezvényeket is tarthatnának. Ezeket szintén pályázati forrásból igyekszik megvalósítani a Kiskun Múzeum.