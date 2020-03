Új külsőt kap a halasi katolikus iskola

Folytatódik a Szent József Katolikus Általános Iskola épületének felújítása.

A mostani ütemben az energetikai korszerűsítés során az intézmény korábbi lapos tetős része kap új külső burkolatot. Az iskolaépület az elmúlt években több részben is megújult, új függőfalat építettek be, valamint az épület tetőszerkezetét is felújították hetvenmillió forintból. A külső régi nyílászárókat is korszerű, műanyagokra cserélték, valamint a főbejárat előtti kapu is megújult.

– A mostani munkálatok során a kék színű épületrész Szabadkai út felőli épületszárnyának külső homlokzatát szigetelik le és vonják be új burkolóanyaggal, illetve új színt is kap – mondta Dózsáné Mohos Mónika iskolaigazgató. A beruházás nyolcvanmillió forintba kerül, amit az iskolafenntartó Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye finanszíroz.

Korábban az önkormányzattal együttműködve az iskola előtt álló veszélyessé vált fákat távolították el, helyükre új csemetefákat ültettek. Az épület előtti parkosítás is folyamatban van, ahol az iskola névtábláját is elhelyezik majd egy külön erre a célra épített falon.