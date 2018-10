Új közösségi tér várja a fiatalokat a városi könyvtárban

A félegyházi fiatalok javaslatait és ötleteit figyelembe véve alakították ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban azt az ifjúsági sarkot, amelyet csütörtökön ünnepélyes keretek között adtak át leendő használóinak. Az ifjúsági sarok átadásával a Hattyúház, vagyis a könyvtár régi szárnyának 10 éve befejeződött teljes felújítására is emlékeztek a szervezők.

Az ünnepélyes átadáson Rosta Ferenc alpolgármester köszöntötte a megjelent diákokat. Elismerően szólt a könyvtár munkatársainak munkájáról, hiszen az intézmény folyamatosan megújulásáról tesz tanúbizonyságot. Az alpolgármester hangsúlyozta, a közösségi tér kialakításának nem titkolt célja, hogy minél több fiatalt csábítson be a könyvtárba, abba az intézménybe, amely sokszínű programjaival, eseményeivel zászlóshajója a város kulturális intézményeinek.

Kállainé Vereb Mária a könyvtár igazgatónője az átadáson elmondta, a város középiskolásai körében végzett igényfelmérésből egyértelműen kiderült, hogy a fiatalok egy közösségi térre vágynak.

– Válaszaikból kitűnt, hogy fontos számukra, milyen környezetben vannak, vonzó egy ösztönző, modern és fiatalos részleg, ahol mind a tanulás, mind a kikapcsolódás lehetőségét megkapják. Ennek tudatában igyekeztünk az álmokat megvalósítani. Ehhez kellettek a tanulói asztalok és székek, ahol az olvasás, tanulás mellett egyéb szabadidős tevékenységet is végezhetnek vagy akár társasjátékozhatnak is a diákok. Hogy kényelmesebbé tegyük a részleget akár olvasáshoz, akár a tanuláshoz vagy akár tévénézéséhez, ülőgarnitúrát, szőnyeget szereztünk be. A nagy parafatábla pedig üzenőfalként is szolgál, aktuális információkat lehet elhelyezni rajta. A közösségi térben új, modern polcokon helyeztük el a korosztálynak szóló könyveket: szépirodalmi könyvek (ifjúsági, fantasy, történelmi), érettségire felkészítő és a tanulást segítő könyvek, de itt maradtak a fontosabb számítógépes kötetek is. Sőt a médiatár állományát sem száműztük, azok, amelyek a fiatalok érdeklődésére tarthatnak számot, itt megtalálhatóak – részletezte az igazgatónő.

Arról is beszámolt, hogy támogatják a diákok további kezdeményezéseit, mint például a fiatalok körében népszerű írók, költők meghívását. Felmerült egy írókör, régész klub, kamasz-panasz klub létrehozásának az igénye is, de szívesen szerkesztenének ifjúsági lapot is. A jövőben ezek megvalósításán dolgoznak a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal közösen – tette hozzá Kállainé Vereb Mária.